Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: день, , когда люди будут проявлять слабость

Гороскоп на 9 сентября

При этом мы будем излишне доверчивыми и склонными принимать на веру чужие — зачастую лживые и обманные — слова, а, значит, легко можем стать добычей мошенников всех мастей причем, среди них могут затесаться и давно знакомые нам люди.

Также очень важно гнать от себя плохие мысли — в это время сложатся все условия для их материализации.

Овен

Сталкиваясь с агрессивностью окружающих, не торопитесь отвечать им аналогичным образом — чтобы возникший таким образом конфликт не вошел в серьезную стадию, лучше проигнорировать чужую враждебность.

Телец

Если вам необходимо убедить кого-то в своей правоте или привлечь на свою сторону единомышленников, воспользуйтесь благоприятным временем — сегодня вы будете красноречивы и убедительны, как никогда.

Близнецы

Не стоит прислушиваться к тем, кто будет советовать вам изменить своим принципам — как в профессии, так и в личной жизни, их цель — сбить вас с правильного пути, а интересы, скорее всего, являются корыстными.

Рак

События этого дня могут стать переломным жизненным моментом, особенно если вам удастся понять, в чем конкретно состоит судьбоносность данного момента, и сделать из них правильные — далеко идущие — выводы.

Лев

Нехитрая истина о том, что нельзя достигать своих целей нечестным путем, встанет перед вами в полный рост — окружающим вас людям могут не понравиться ваши тактикя, так что поостерегитесь от таких поступков.

Дева

Не стоит менять свою точку зрения на важные вопросы в угоду другим, даже если в необходимости сделать это будут убеждать авторитетные и уважаемые вами люди — стойте на своем во что бы то ни стало.

Весы

Прежде чем решиться на важный поступок — как профессионального, так и личного свойства, попытайтесь просчитать свои действия хотя бы на пару шагов вперед: нужно приготовиться к самому разному развитию событий.

Скорпион

Улучшить отношения с людьми можно, делая им добро: на подсознательном уровне мы склонны доверять не словам, пусть даже и очень красивыми убедительным, а поступкам, даже если они пока носят скромный характер.

Стрелец

Чтобы приступ прокрастинации не застал вас врасплох, заранее составьте подробный план на сегодняшний день и буквально принуждайте себя к его выполнению, пока не «закроете» все его пункты.

Козерог

Намеченное на этот день романтическое свидание лучше отложить — даже незначительный спор на, казалось бы, безобидную тему может неожиданно превратиться в серьезную ссору, выпутаться из которой будет непросто.

Водолей

Испортить настроение могут как прочитанные в интернете новости, так разговоры с другими — особенно недоброжелательно настроенными — людьми, так что общение нужно свести к минимуму как первое, так и второе.

Рыбы

Особенно острой окажется проблема стоящего перед вами выбора — постоянно будет перевешивать то одна, то другая чаша весов: принять окончательное решение позволит интуиция — стоит прислушаться к ней.

