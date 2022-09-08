Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут преследовать соблазны

День, когда каждого из нас будут преследовать соблазны, идти на поводу у которых крайне нежелательно.

Какой бы сферы жизни ни касались искушения, нельзя им поддаваться, поскольку впоследствии об этом придется пожалеть: съеденный кусочек торта отложится лишними граммами на боках, а неблагородный поступок, который человек совершит под влиянием минуты, надолго – если не навсегда – испортит ему репутацию.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 сентября для Овнов

Может выясниться, что человек, которого вы привыкли считать своим другом, окажется совсем не тем, за кого себя выдает, но делать из этого трагедию не стоит – в одиночестве с его уходом вы не останетесь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 сентября для Тельцов

Максимум свободного времени сегодня необходимо провести с детьми: они нуждаются в вашем внимании, без которого они, вполне возможно, скоро совсем отобьются от рук – не стоит до этого доводить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 сентября для Близнецов

Не стоит поддаваться лени, которая будет одолевать вас с утра и в течение всего дня: под ее влиянием вы можете упустить важный профессиональный шанс, который выпадет вам сегодня.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 сентября для Раков

День благоприятен для занятий благотворительностью: не пожалев того, что сможете отдать нуждающемуся человеку, вы очень скоро получите компенсацию от высших сил – закон бумеранга еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 сентября для Львов

Поставив перед собой цель, занимайтесь только ею и не отвлекайтесь на посторонние дела: в результате вы ничего не успеете, и вам останется только сожалеть о бездарно потраченном времени.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 сентября для Дев

Даже если вы не знаете, как поступить в том или ином конкретном случае, не спешите спрашивать совета у окружающих – вряд ли они смогут войти в ваше положение и подсказать, как действовать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 сентября для Весов

На работе сегодня особо напрягаться не стоит, все равно дело это безнадежное – особых успехов при всем желании достичь не удастся, поэтому лучше заняться чем-то полезным – например, провести уборку.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 сентября для Скорпионов

Устроить шопинг – не лучшая идея для этого дня: увлекшись, мы можете потратить гораздо больше, чем планировали изначально, пробив серьезную брешь в своем нынешнем бюджете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 сентября для Стрельцов

К претензиям, которые может высказать вам близкий человек, необходимо отнестись с пониманием: возможно, в последнее время ваши отношения начали заходить в тупик – самое время обсудить их.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 сентября для Козерогов

Лучший способ нейтрализовать негативную энергетику, которая будет накрывать вас с самого утра, это направить ее в мирное – созидательное – русло: займитесь любимой вами работой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 сентября для Водолеев

Преодолеть многочисленные соблазны этого дня поможет силы воли, если же вы ее не задействуете, не удивляйтесь тому, что впоследствии очень долго будете ругать себя за совершенные ошибки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 сентября для Рыб

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо следить за тем, что вы говорите: неосторожные слова могут обидеть кого-то из окружающих вас людей, что приведет к серьезным проблемам в отношениях.

Читайте также: