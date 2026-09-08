Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого обижать

Закат

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Не стоит также — как, впрочем, и всегда — участвовать в ссорах с близкими людьми и интригах, которых могут затевать коллеги: последствия таких конфликтов могут быть неприятнонепредсказуемыми, поэтому лучше не рисковать отношениями с людьми, особенно теми, которые нам дороги.

Зато легко и выгодно решатся любые финансовые вопросы, прибыль от которых может превзойти все ожидания.

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Овен

Велика вероятность подписания серьезного — рассчитанного на долгосрочную перспективу — контракта, над подготовкой которого вы усиленно работали в последнее время, — постарайтесь не упустить шанс.

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Телец

Хорошо будут идти любые дела, так иди иначе связанные с землей — от сделок купли-продажи загородной недвижимости до работы в саду или огороде, где как раз сейчас еще можно собирать поздний урожай.

Близнецы

Лучший способ не навлечь на себя справедливый гнев начальства — заниматься исключительно работой, не участвуя в так называемой «жизни коллектива», которая на деле сведется к передаче друг другу сплетнях.

Рак

Любая сделка, которую вы захотите заключить в этот день, должна быть хорошо подготовлена, а ее последствия — тщательно продуманы, только в таком случае вам удастся получить ожидаемую прибыл, а не убыток.

Лев

Делая добро окружающим людям, вы не только сможете потешить свое самолюбие, что — чего для представителей вашего знака очень важно, но и добавите весомый «плюс» к собственной карме, что тоже имеет значение.

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Дева

Важно следить за стилем своего поведения — не стоит никому грубить и даже повышать тон в общении с окружающими людьми, даже если они вызовут у вас раздражение: впоследствии это может сыграть с вами злую шутку.

Весы

Любые эмоциональные всплески — даже сугубо позитивные — не самым лучшим образом отразятся как на вашем сегодняшнем настроении и состоянии психики в целом, поэтому лучше сохранять спокойствие.

Скорпион

Погасить неприятные эмоции, которые будут одолевать вас в это время, можно будет только при помощи работы — чем больше вы себя загрузите, тем меньше времени останется для печали, которые развеются уже завтра

Стрелец

День благоприятен как для работы, так и для ре5шение бытовых и хозяйственных вопросов — особенно это касается ремонта, который вы давно собирались начать — сегодня для него наиболее удачное время.

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Козерог

В течение дня обязательно нужно найти время для близких друзей и родственников, особенно старшего возраста — беседы с ними надолго повысят вам настроение, которое может «провисать» с самого утра.

Водолей

Самое важное в этот день — пребывать в максимально добродушном и миролюбивом состоянии, поэтому, почувствовав, что оно вам изменяет — срочно смените вид деятельности: лучше всего вспомнить о своем хобби.

Рыбы

В этот день категорически не рекомендуется допускать дурные мысли, особенно если они касаются будущего: они могут быстро материализоваться, поэтому важно позаботиться об их позитивном характере.

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