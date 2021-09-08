Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: день плохого настроения

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: день плохого настроения

День плохого настроения и апатии, которым необходимо противостоять во что бы то ни стало.

Зло в это время будет противостоять добру, вот только сил, чтобы победить его, ему, к счастью, не хватит. Тем не менее, каждому из нас придется балансировать на грани добра и зла, выбирая то, что ближе каждому. Впрочем, важно помнить, что за свое решение – каким бы оно ни было – обязательно придется отвечать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 сентября для Овнов

День благоприятен для любой физической работы: можно делать ремонт, проводить генеральную уборку, наводить порядок на даче – собирать оставшийся на ветках и грядках урожай и заниматься консервацией.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 сентября для Тельцов

В этот день не стоит демонстрировать свой характер ни дома, ни на работе: ссора с близким человеком может привести к разводу, а конфликт на работе – как с коллегами, так и с начальством – к увольнению.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 сентября для Близнецов

Вам сегодня необходимо воздержаться алкогольных напитков – их прием может негативным образом сказаться как на вашем самочувствии, так и на поведении: под влиянием винных паров можно наговорить лишнего.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 сентября для Раков

День благоприятен для решительного разговора с начальством: именно сегодня оно может прислушаться к вашим доводам относительно повышения в должности или увеличения зарплаты и сделать так, как вы просите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 сентября для Львов

От медицинских манипуляций – прежде всего, хирургических операций – сегодня лучше отказаться: вместо ожидаемой пользы они могут принести организму вред, так что лучше их перенести.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 сентября для Дев

Усталость, которая может одолеть вас в это время, нужно лечить не отдыхом, а сменой занятий: так, после занятий умственным трудом желательно перейти к физическому – например, заняться уборкой – и наоборот.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 сентября для Весов

Нежелательно выяснять отношения с близким человеком, даже если вам покажется, что пришло время для разговора по душам: увы, ничего кроме серьезного – и долгоиграющего – конфликта это не принесет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 сентября для Скорпионов

К замечаниям, который могут сегодня сделать окружающие вас люди, необходимо отнестись с максимальным вниманием: задумавшись над критическими замечаниями, можно значительно улучшить свою жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 сентября для Стрельцов

Не стоит заставлять себя трудиться, несмотря ни на что: возможно, лучше дать себе возможность отдохнуть – почитать или послушать музыку, а потом – со свежими силами – снова взяться за работу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 сентября для Козерогов

День неблагоприятен для романтических свиданий и встреч с друзьями: все сложится совсем не так, как вы того ожидаете, а возникшая из-за любой мелочи ссора негативно отразиться на отношениях.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 сентября для Водолеев

Можно начинать работу над крупным проектом, который вы давно и тщательно готовите – сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для старта, который энное время спустя приведет к удачному финалу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 сентября для Рыб

День, когда категорически не рекомендуется бездельничать: бьющая через край – в буквальном смысле этого слова – энергия сыграет с вами злую шутку, подталкивая к активным, но, увы, бесполезным действиям.

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