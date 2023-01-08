Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака: день, когда могут одолевать дурные мысли

День, когда каждого – даже самого оптимистически настроенного человека – могут одолевать дурные мысли.

Материализовавшись, они будут вполне в состоянии оказать негативное влияние на жизнь, чего никоим образом нельзя допустить. Лучший способ избежать такого вмешательства – держать под неусыпным контролем дурные привычки и инстинкты, не давая им поднять "голову" и испортить не только сегодняшнее настроение, но и жизненную ситуацию в целом. Важно также бороться с ленью и нежеланием что-либо делать – звезды поощрят только тех, кто будет активно действовать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 января для Овнов

Секрет успеха в этот день в правильном чередовании режима труда и отдыха: на непрерывный труд сил, скорее всего, не хватит, поэтому желательно время от времени давать себя хотя бы краткосрочную передышку.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 января для Тельцов

Составляя план профессиональных действий на ближайшее будущее, сначала проанализируйте свои недавние действия, обратив внимание не только на проколы, но и на удачи – так будет легче их повторить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 января для Близнецов

Искушение потратить деньги на очередную покупку будет очень велико, но только в ваших силах будет противостоять ему, в противном случае ваш гардероб пополнится ненужной, но дорогостоящей вещью.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 января для Раков

Велика вероятность, что кто-то из коллег в своих интересах будет оказывать на вас давление, пытаясь заставить поступить наперекор вашим убеждениям: постарайтесь остаться на собственной точке зрения.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 января для Львов

Раздражение, которое будут вызывать окружающие вас люди, имеет непосредственное отношение к вам самим: проанализируйте свое поведение и сделайте вывод, о чем именно идет речь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 января для Дев

На пути к поставленной профессиональной цели могут возникнуть серьезные препятствия, но у вас наверняка хватит сил на то, чтобы преодолеть их, главное – иметь желание.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 января для Весов

Сомнения, относительно правильности выбранного вами профессионального курса, которые могут одолеть вас в этот день, не имеют никакого отношения к реальному положению дел: они – не более чем влияние Луны.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 января для Скорпионов

Какой бы привлекательной ни была авантюра, которой вас будут соблазнять приятели или коллеги, не стоит принимать в ней участие: деньги, которые удастся получить в результате, быстро закончатся, а позор останется.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 января для Стрельцов

Кто-то из окружающих может спровоцировать вас на негативные эмоции: как бы вам ни хотелось ответить на хамство хамством, делать этого не стоит – последствия могут быть, мягко говоря, нежелательными.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 января для Козерогов

Нежелательно браться за решение серьезных профессиональных вопросов – успеха в них все равно добиться не удастся, поэтому займитесь рутинными делами – в конце концов, их тоже нужно когда-то делать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 января для Водолеев

Не лучший день для переговоров – как деловых, так и личных: найти общий язык будет затруднительно, а значит, тема обсуждения окажется заведомо проваленной и бесперспективной.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 января для Рыб

Вам необходимо признаться себе в том, что вы совершили ошибку в отношениях с близким человеком, в таком случае вы обязательно поймете, что в ваших силах и исправить ее.

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