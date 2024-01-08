Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем видеть перспективы

День, когда можно приступать к реализации любых профессиональных проектов: для них сложатся благоприятные условия.

Малозначительные дела подождут, с работой над ними можно не торопиться. Необходимо также составлять планы на будущее – сегодня мы будем стратегически мыслить и ясно видеть, как перспективы, так и цели их достижения.

Овен

Не лучший день для переговоров с партнерами – необходимой договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет легко и просто, что не пойдет на пользу деловым отношениям.

Телец

Велика вероятность события, которое станет в своем роде пророческим: оно даст понять, как вам жить дальше – образно говоря, по какой дороге идти, чтобы достичь поставленной цели.

Близнецы

Произошедшее в этот день событие на первый взгляд может показаться негативным, но впоследствии – по здравому размышлению – вы поймете, что оно укладывается в известную формулу "не бывает худа без добра".

Рак

День, когда нужно доверять не разуму и логике, а собственной интуиции: внутренний голос, основанный на работе подсознания, подскажет единственно верный выход из сложившейся ситуации.

Лев

Не стоит принимать близко к сердцу как события, которые произойдут в этот день, так и слова, услышанные вами от окружающих – скорее всего, уже завтра вас отвлекут новые дела, и вы позабудете обо всем.

Дева

Планы, которые вы будете составлять в этот день, наряду с реальными событиями должны содержать хоть долю фантазий, которые вы привыкли считать несбыточными – сейчас у них есть все шансы на исполнение.

Весы

Ваше финансовое положение стабильно как никогда, но это не значит, что можно безрассудно тратить деньги направо и налево – режим разумной экономии пока еще никому не повредил.

Скорпион

Несмотря на то, что нынешний день – будний, лучше провести его не на работе, а дома: в тишине, покое и одиночестве, так вам не удастся ни с кем вступить в конфликт – выйти из него окажется непростым делом.

Стрелец

Причиной ссор с окружающими может стать ваш характер, который вы не сможете сдержать, поэтому попытайтесь хотя бы не выплескивать на них все накопившиеся у вас негативные эмоции.

Козерог

Малознакомый человек, с которыми вы решите пообщаться, может наговорить вам много неприятных – и несправедливых – вещей, поэтому желательно, проигнорировав его, просто пойти мимо.

Водолей

Не стоит добиваться своего всеми доступными – и недоступными – способами: поставленной цели достичь все равно не удастся, а уважение начальства вполне можно потерять.

Рыбы

В борьбе с плохим настроением все средства хорошо, но предпочтительнее всего поговорить по душам с давней подругой – такая беседа даст десять очков вперед консультации с лучшим психотерапевтом.

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