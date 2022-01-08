Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно открыться новому

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно открыться новому

День, когда можно и нужно отказываться от уже достигнутых целей, какими бы важными они ни были, ради нового и перспективного.

Действовать активно и решительно нужно только после того, как проанализированы и взвешены все ошибки прошлого. Необходимо также завершить начатые, но по какой-то причине отложенные в сторону дела, в противном случае они будут на энергетическом уровне блокировать новые начинания.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 января для Овнов

День – благо, на календаре выходной – необходимо посвятить отдыху, иначе очень быстро можно будет обессилеть и не сделать всего, что намечено на ближайшее время.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 января для Тельцов

Необходимо – во что бы ни стало – сдерживать негативные эмоции: выплеснув их наружу, вы не только испортите отношения с окружающими людьми, но и поставите самих себя в неловкое положение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 января для Близнецов

Всю, запланированную на сегодня работу по дому, желательно сделать в первой половине дня, потому что после обеда энергии – и работоспособности – резко поубавится, и время нужно будет посвятить отдыху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 января для Раков

Можно наконец осуществить то, что до сих откладывали на неопределенное время: например, сделать генеральную уборку или переставить мебель в квартире.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 января для Львов

Имеет смысл на время отложить в сторону работу и заняться собой: погулять на свежем воздухе, сходить в баню или посетить салон красоты – все это пойдет на пользу как физическому, так и моральному здоровью.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 января для Дев

Важно сдерживать свое недовольство, даже если оно будет иметь под собой основания: ссора, произошедшая в это время, может оказаться не только крайне неприятной, но и длительной.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 января для Весов

День нужно посвятить подготовке к работе над проектом, который – по причине его масштабности и трудоемкости – был отложен на потом: в начале следующей недели сложатся благоприятные условия для его реализации.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 января для Скорпионов

От колкостей и обидных шуток сегодня нужно отказаться – человек, которому они будут адресованы, может оказаться чересчур злопамятным и при каждом удобном случае станет упоминать вам о них.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 января для Стрельцов

Даже домашние дела, которыми вы решите заняться сегодня, потребуют четкого и подробного плана – без него можно не справиться с банальной уборкой и готовкой, поскольку вас все время что-то будет отвлекать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 января для Козерогов

Расслабленное состояние вряд ли даст возможность сделать все, что запланировано на сегодня, поэтому можно отложить домашние дела и заняться чем-нибудь приятным – например, хобби.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 января для Водолеев

О бытовых неурядицах, которые сегодня могут показаться настоящей трагедией, уже завтра и не вспомнится, поэтому подумайте: стоит ли тратить на них свои драгоценные нервные клетки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 января для Рыб

День не подходит для принятия серьезных решений: даже если на вас будут давить, требуя быстрого ответа, отложите этот процесс хотя бы на сутки – уже завтра вы по-другому посмотрите на сложившуюся ситуацию.

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