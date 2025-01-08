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Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака: день, который будет удачным для всех без исключения

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака: день, который будет удачным для всех без исключения

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День окажется удачным для всех без исключения, но больше других повезет тем, кто не побоится взяться за новое – трудное, но перспективное – дело. 

Наиболее успешными окажутся земные дела – строительство домов и дач, ремонт квартир и нежилых помещений. Вселенная также будет приветствовать разного рода добрые дела: помогая другим, мы будем помогать и самим себе. 

Овен 

Всеми возможными способами необходимо поддерживать хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра – не позволяйте никому и ничему "погасить" его. 

Телец 

Убедить в своей правоте любого собеседника можно будет, использовать дар красноречия, которым наделят вас сегодня звезды: воспользуйтесь им, чтобы решить важный – житейский или профессиональный – вопрос. 

Близнецы 

Нельзя доверять незнакомым людям, даже если они будут выглядеть убедительными и надежными во всех отношениях: велик риск того, что они окажутся мошенниками, которые обманут вас. 

Рак 

Самая важное в этот день – поблагодарить судьбу и людей за все, что они сегодня для вас сделают, тогда поток подарков, которые вы в результате сможете получить от судьбы, окажется нескончаемым. 

Лев 

Нежелательно перегружать себя работой, даже если начальство будут вас к этому вынуждать: заработать переутомление легко, а вот восстановиться впоследствии окажется не так просто, как кажется. 

Дева 

Главное условие профессионального успеха – уверенность в своих силах и правильности выбранной задачи: если самооценка хромает, нужно любыми возможными способами поднять ее до нужного уровня. 

Весы 

Любые свои действия, какой бы стороны жизни они ни касались, необходимо тщательно анализировать – так можно будет избежать досадных ошибок, которые вызовут необходимость переделок. 

Скорпион 

Энергию, которая в этот день будет бить через край, необходимо направлять в мирное русло – на решение важных профессиональных задач или серьезные бытовые хлопоты, например, можно начать долгожданный ремонт. 

Стрелец 

В этот день важно вспомнить нехитрую, но справедливую народную мудрость о том, что всей работы не переделаешь, а всех денег не заработаешь, и найти время для полноценного отдыха и восстановления сил. 

Козерог 

Не стоит гасить в себе желание помочить другому человеку, даже если будет казаться, что у вас нет для этого ни сил, ни времени: скорее всего, удастся все сделать быстро, так что рабочий график не пострадает. 

Водолей 

Проблему, которая досаждает вам уже довольно долгое время, необходимо решать стремительно– любое промедление будет затягивать вас в "воронку" все быстрее и сильнее, в ваших интересах этого не допустить. 

Рыбы 

День, несмотря на его будний статус, желательно провести дома: энергетика родных стен позволит расслабиться и накопить сил для ответственной работы, с необходимостью которой вы можете столкнуться уже завтра. 

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