Гороскоп на июль 2021 года для Близнецов: постарайтесь не реагировать на ревность любимого

Гороскоп на июль 2021 года для Близнецов: постарайтесь не реагировать на ревность любимого

Что ждет Близнецов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Близнецам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Уходя в отпуск, необходимо завершить все начатые до него дела, оставив и в безупречном порядке. В противном случае по возвращении можно будет не только получить нагоняй от начальства, но и попасть в цейтнот, пытаясь одновременно решить старые – зависшие – и новые профессиональные вопросы.

Личная жизнь, дом и семья

На ревность любимого человека необходимо реагировать максимально спокойно, без эмоций: он и сам не рад своим терзаниям, но ничего не может с собой поделать. Почему бы не помочь ему, доказав, что его подозрения беспочвенны?

Здоровье

Звезды рекомендуют привести свое тело в идеальный порядок – наступает благоприятное время для физических тренировок и диет.

Читайте также: Четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этим летом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку