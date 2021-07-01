Гороскоп на июль 2021 года для Дев: возьмите тайм-аут в отношениях

Гороскоп на июль 2021 года для Дев: возьмите тайм-аут в отношениях

Что ждет Дев в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Девам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Заняв начальственное кресло, самое важное – найти общий язык с подчиненными, которые еще вчера были сотрудниками, что не так просто, как может показаться на первый взгляд: панибратство, к которому они привыкли, искоренять придется долго и упорно.

Личная жизнь, дом и семья

В личных отношениях необходимо взять тайм-аут и определиться с тем, стоит ли их вообще продолжать или лучше не мучить ни себя, ни находящегося рядом человека. Решив дать себе и ему второй шанс, нужно проявить толерантность и терпение, иначе вряд ли удастся получить положительный результат.

Здоровье

Выбирать место для отдыха необходимо с учетом присущих представителям знака хронических заболеваний, тогда до следующего лета о них можно будет забыть.

Читайте также: Эти четыре знака встретят свою любовь летом 2021 год

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку