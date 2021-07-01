Гороскоп на июль 2021 года для Козерогов: нельзя экономить на себе

Гороскоп на июль 2021 года для Козерогов: нельзя экономить на себе

Что ждет Козерогов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Козерогам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Включая режим экономии, важно помнить о том, что организм нуждается в витаминах и минералах, а лето – лучшее время насытить его полезными веществами, поэтому не стоит опускаться до свойственной представителям знака жадности – кроме вреда, она никому ничего не принесет.

Личная жизнь, дом и семья

Решение бытовых вопросов, которые в полный рост встанут в это время, отодвинуть никак не удастся, поэтому нужно воспринимать их как своеобразный отдых – так удастся и жилье облагородить, и нервные клетки сберечь.

Здоровье

Необходимо обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы: желательно меньше бывать на открытом солнце, выходить на улицу с утра и вечером и заниматься закаливанием, например, чередуя горячий и холодный душ.

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