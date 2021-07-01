Гороскоп на июль 2021 года для Львов: не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу жизнь

Гороскоп на июль 2021 года для Львов: не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу жизнь

Что ждет Львов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Львам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Месяц, разделившись пополам, даст возможность и отдохнуть, и поработать, и, а это, пожалуй, самое важное в летнее время, неплохо заработать, что крайне важно в отпускное время: можно будет набираться сил, ни в чем себе не отказывая.

Личная жизнь, дом и семья

Нельзя позволять посторонним людям вмешиваться в вашу личную жизнь – стоит поставить их на место, напомнив о том, что неплохо было бы озаботиться своими домашними и семейными обстоятельствами. Новое – перспективное – знакомство мотивирует тех представителей знака, которые пока еще не обзавелись второй половинкой, на смену имиджа, посещение салонов красоты, занятия спортом и смену системы питания.

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