Гороскоп на июль 2021 года для Львов: не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу жизнь

Что ждет Львов в середине лета.
О том, на что нужно обратить особое внимание Львам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Работа и общественная жизнь
Месяц, разделившись пополам, даст возможность и отдохнуть, и поработать, и, а это, пожалуй, самое важное в летнее время, неплохо заработать, что крайне важно в отпускное время: можно будет набираться сил, ни в чем себе не отказывая.
Личная жизнь, дом и семья
Нельзя позволять посторонним людям вмешиваться в вашу личную жизнь – стоит поставить их на место, напомнив о том, что неплохо было бы озаботиться своими домашними и семейными обстоятельствами. Новое – перспективное – знакомство мотивирует тех представителей знака, которые пока еще не обзавелись второй половинкой, на смену имиджа, посещение салонов красоты, занятия спортом и смену системы питания.
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