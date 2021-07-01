Гороскоп на июль 2021 года для Овнов: вам необходим отдых

Гороскоп на июль 2021 года для Овнов: вам необходим отдых

Что ждет Овнов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Овнам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Все профессиональные дела можно отложить как минимум на две недели, а как максимум – на месяц, пришло время отпуска, который необходимо провести с максимальной пользой для здоровья – как физического, так и морального.

Здоровье

В последнее время по самым разным причинам участилась вероятность нервных срывов, так что отдых на природе – в лесу или у воды – не будет лишним.

Личная жизнь, дом и семья

Личная жизнь, увы, ожидаемых сюрпризов не преподнесет: курортного романа, на который все станет указывать, не случится, но, возможно, оно и к лучшему – последствия, которыми он, как правило, чреват, сейчас никому не нужны.

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