Гороскоп на июль 2021 года для Раков: возможна новая должность или место работы

Гороскоп на июль 2021 года для Раков: возможна новая должность или место работы

Что ждет Раков в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Ракам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Вероятен переход на новую должность и даже новое место работы – главное, с первых же шагов хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства и сотрудников, тогда впоследствии можно будет действовать без особого напряжения – опираясь на заработанный авторитет.

Личная жизнь, дом и семья

Отношения с близким человеком могут пострадать от свойственной представителям знака подозрительности: возможно, стоит, образно говоря, отпустить его гулять на длинном поводке, продемонстрировав таким образом свое доверие.

Здоровье

Отдыхая у водоемов, очень важно не находиться в воде дольше положенного – слишком велик риск переохладиться или, того хуже, подхватить инфекцию.

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