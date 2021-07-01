Гороскоп на июль 2021 года для Рыб: не стоит заводить отношения на стороне

Что ждет Рыб в середине лета.
О том, на что нужно обратить особое внимание Рыбам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Работа и общественная жизнь
Пока все будут отдыхать, необходимо воспользоваться благоприятными обстоятельствами и продвинуться по карьерной лестнице – не стоит упускать такую возможность, иначе впоследствии придется о ней пожалеть. Безработные представители знака с большой долей вероятности получат место своей мечты.
Личная жизнь, дом и семья
Отношения на стороне вряд ли благотворным образом скажутся на отношениях с близким человеком, поэтому вступать в них можно только в том случае, если в семье уже ничего не держит.
Здоровье
Любое – даже самое незначительное – недомогание должно стать поводом для обращения к врачу: вряд ли речь пойдет о серьезной болезни, но в ее отсутствии лучше убедиться сразу.
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