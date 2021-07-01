Гороскоп на июль 2021 года для Скорпионов: стоит подумать об отдыхе

Гороскоп на июль 2021 года для Скорпионов: стоит подумать об отдыхе

Что ждет Скорпионов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Скорпионам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Если не отправиться на отдых прямо сейчас, уже через несколько дней останется только развести руками и признать, что сил – как физических, так и моральных – не осталось ни на что, так что не стоит медлить – нужно немедленно взять "билеты в лето", которые позволят подзарядиться энергией на год вперед.

Личная жизнь, дом и семья

Шарм и обаяние, которыми в это время наделят представителей знака звезды, сделают их неотразимыми в глазах противоположного пола со всеми вытекающими из этого последствиями – один из поклонников, вполне возможно, вскоре станет второй половинкой.

Здоровье

Недомогания этого времени, скорее всего, будут связны с климатическими условиями, так что отдыхать лучше там, где нет сильной жары.

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