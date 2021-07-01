Гороскоп на июль 2021 года для Стрельцов: стоит избавиться от вредных привычек

Гороскоп на июль 2021 года для Стрельцов: стоит избавиться от вредных привычек

Что ждет Стрельцов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Стрельцам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Нежелательно брать на себя чужие профессиональные обязанности, ничего, кроме головной боли, такое подвижничество не принесет, поэтому будет правильнее – и, кстати, справедливее, – если каждый займется своим делом и не станет сваливать, что называется, с больной головы на здоровую.

Личная жизнь, дом и семья

Семейные неурядицы, возможные в это время, необходимо сразу же проговаривать, не загоняя негатив вглубь, в противном случае конфликт легко может привести к расставанию.

Здоровье

Проблемы со здоровьем, возможные в это время, непосредственно связаны с вредными привычками: стоит избавиться от них, как организм окажется готовым к полету в космос – и это как минимум.

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