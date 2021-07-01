Гороскоп на июль 2021 года для Тельцов: не стоит обижать близкого человека

Гороскоп на июль 2021 года для Тельцов: не стоит обижать близкого человека

Что ждет Тельцов в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Тельцам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

На работе на успех сможет рассчитывать только тот, кто умеет работать в команде и делегировать коллегам свои полномочия, одиночки вряд ли одолеют тот объем работы, который свалится на них в это время, несмотря на период отпусков.

Личная жизнь, дом и семья

Не стоит обижать близкого человека исключительно по причине плохого настроения – рано или поздно оно улучшится, а образовавшуюся в результате трещину в отношениях заделать не удастся.

Здоровье

На первый план в это время должна выйти забота о здоровье: о серьезных недугах говорить преждевременно, но, если не отказаться от вредных привычек – прежде всего курения, – они очень скоро дадут о себе знать.

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