Гороскоп на июль 2021 года для Весов: не стоит интриговать и обманывать близких

Гороскоп на июль 2021 года для Весов: не стоит интриговать и обманывать близких

Что ждет Весы в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Весам в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

Не стоит участвовать в подковерных играх и интригах, в которые могут втягивать другие – менее занятые работой – сотрудники: силы и время, которые уйдут на это, в общем, бесполезное дело, лучше потратить на свои непосредственные обязанности, что непременно оценит начальство.

Личная жизнь, дом и семья

Нежелательно обманывать близкого человека, даже если будет казаться, что эта ложь – во спасение: рано или поздно неприглядная правда выйдет наружу, а трещина в отношениях останется надолго.

Здоровье

Несмотря на то, что время для отпуска пока не пришло, в выходные необходимо как можно чаще выбираться на природу и хотя бы на время отключаться от рабочих проблем.

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