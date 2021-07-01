Гороскоп на июль 2021 года для Водолеев: вероятно романтическое увлечение

Что ждет Водолеев в середине лета.

О том, на что нужно обратить особое внимание Водолеям в июле этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Работа и общественная жизнь

На работе пороху выдумать не удастся, так что при первой же возможности нужно отравляться на отдых – лучше всего к морю: так можно будет и отвлечься от повседневной рутины и суеты, и иммунитет поддержать, что при нынешней эпидемической ситуации лишним не будет.

Личная жизнь, дом и семья

Влюбленность, которая "нечаянно нагрянет", затуманит не только взор, но и разум, вследствие чего можно будет на собственном опыте понять смысл известного выражения о том, что "любовь слепа".

Здоровье

На отдыхе не помешает заняться оздоровительными процедурами – например, лечением минеральной водой или грязями, предварительно получив на это благословение лечащего врача.

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