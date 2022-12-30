Гороскоп новогодней ночи: что ждет Украину в наступающем году

Гороскоп новогодней ночи во многом определяет то, каким будет наступающий год – недаром говорят, что как встретишь его, так и проведешь.

О том, как в новогоднюю ночь встанут звезды встанут звезды над Украиной, и что ждет нашу страну в наступающем, 2023, году, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Юпитер на Солнце Украины

В ночь, когда закончится старый и начнется новый календарный год, планета удачи и успеха Юпитер будет располагаться прямо на Солнце Украины, а это значит, что наша страна и в будущем – во всяком случае, в течение последующих двенадцати месяцев – может рассчитывать на поддержку зарубежных партнеров. Та помощь, которую мы получали в течение последнего времени, не только не иссякнет, но и приумножится.

Плутон теряет силу

Плутон, который отвечает за войны и катастрофы, в новогоднюю ночь не имеет негативных аспектов, а это говорит о том, что он – а вместе с ним и военные действия – теряют силу. Велика вероятность того, что в наступающем году агрессия России после Украины постепенно сойдет на нет. Возможно, она будет продолжаться, но уже не в том масштабе и не с такой интенсивностью, как сейчас. К тому же, Плутон расположится в девятнадцатом градусе Скорпиона, что говорит о влиянии на нашу жизнь каких-то магических сил – скорее всего, речь идет о разного рода черной магии, которую, как известно, активно использует Владимир Путин.

Изида в знаке Девы

Очень интересным кажется и расположение в натальной карте Украины Изиды, которая является ангелом-хранителем. Она находится в 28-м градусе Девы, рядом со звездой Бенетнаш и натальным Марсом. Такое соединение говорит о возможном решении серьезных – даже критических – вопросов, которые касаются большого количества людей: велика вероятность того, что речь идет о долгожданной победе.

Хирон на Солнце Киева

Хорошим можно назвать и гороскоп столицы Украины, Киева: на его Солнце в это время будет располагаться Хирон – астероид из группы Кентавров. Он был открыт в 70-х годах прошлого века, отвечает за двойственность, парадоксальность, переход – или перевод – в другой мир. В наши дни Хирон чаще всего проявляет себя как посредник или переговорщик. А это говорит о том, что в наступающем году вероятны мирные договоренности между враждующими сторонами. Причем, если учесть, что Хирон находится на Солнце Киева, у украинской стороны будет более выгодная позиция – она сможет ставить свои условия.

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