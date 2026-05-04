Россия теряет контроль: астролог рассказал, когда у Путина начнутся сложные времена

Гороскоп России / © Getty Images

Реклама

Гороскоп России традиционно строят на момент принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — 12 июня 1990 года в 14:10. Именно эта дата считается точкой рождения современной российской государственности в астрологическом смысле и служит основой для анализа её долгосрочных циклов и ключевых транзитов, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Начнём с того, что и в гороскопе России, и в гороскопе В. Путина присутствует аспект соединения Плутона и Лилит. В карте России это соединение стоит в Скорпионе — знаке, где Плутон находится в управлении, а Лилит проявляет свои наиболее негативные качества.

Луна, как ночное светило, в Скорпионе находится в статусе падения, а Лилит в астрологии рассматривается как её теневая производная. Такое положение усиливает темы скрытой силы, кризисов, трансформаций и тех процессов, которые разворачиваются в глубинных слоях коллективного бессознательного.

Реклама

В гороскопе В. Путина соединение Плутона и Лилит во Льве проявляется как сильная фиксация на власти и страх утраты контроля. Лев — знак персональной власти, статуса и символического «трона», а Плутон в соединении с Лилит усиливает тень этого архетипа. В астрологической интерпретации такое положение часто указывает на глубокий внутренний страх потерять позицию, влияние или признание, что делает тему удержания власти центральной и психологически чувствительной.

Напряженный аспект между соединением Плутона и Лилит в Скорпионе гороскопа России и соединением Плутона и Лилит во Льве гороскопа Путина создаёт крайне жёсткую, конфликтную и разрушительную динамику. Скорпион подчёркивает кризисы, давление системы, власть и большие деньги, земные недра, тёмные импульсы и процессы, которые разворачиваются в глубине и приводят к столкновениям с теневой стороной. Лев, напротив, связан с личной властью, статусом, образом лидера и потребностью удерживать «трон».

Когда эти элементы гороскопа образуют квадрат, возникает напряжение между коллективными глубинными пластами и личными мотивами, между масштабными событиями и страхом утраты власти.

Лилит с Плутоном в Скорпионе вскрывают скрытые слои и обнажают то, что долго оставалось под поверхностью, тогда как их положение этих же элементов во Льве удерживает фокус на контроле и символической неприкосновенности. В итоге формируется связь, указывающая на внутренний конфликт между стремлением сохранить власть и неизбежным завершением цикла.

Реклама

Путин — последний президент той России, которую мы знаем. Его миссия разрушительна как для его страны, для Украины и для мира в целом. Про Харьков, Одессу, Херсон, Донбасс и Крым придумали удобную историческую конструкцию, выдавая политический миф за реальность. Однако это объясняется соединением Лилит и Плутона в гороскопе Путина — болезненные амбиции. К сожалению, это и показатель того, что ради достижения целей он способен на все, вплоть до применения ядерного оружия.

Однако транзитные Лилит и Плутон во второй половине 2027 года в оппозиции к Лилит и Плутону в гороскопе Путина, повернет против него же самого эту агрессивную энергию. Одновременно это будет напряженный аспект к Лилит и Плутону карты России, что говорит об истощении страны — значительных людских и материальных потерях, расходованию военных запасов. Соответственно Россия будет вынуждена пойти на уступки и согласиться на подписание мирного соглашения с Украиной, но без ее кабальных условий.

С уходом Путина все механизмы поддержания культа личности и «нерушимой российской культуры», достаточно быстро начнут давать сбой. И постепенно страна может разделиться на несколько независимых государств по национальным окраинам и региональным центрам. Но это уже не будет Россия с ее стремлением к доминированию, контролю над соседними территориями, диктату своей воли и попыток восстановления былого величия.

В период с июня 2027 до марта 2028 в Водолее встречаются транзитные Лилит и Плутон, достраивая напряженную конфигурацию «тау-квадрат» с Лилит и Плутоном в гороскопах России и Путина. В астрологической интерпретации такая конфигурация указывает на глубокий системный кризис, когда прежняя конструкция начинает терять устойчивость и подходит к фазе распада.

Реклама

До 1 июля 2026 года транзитный Юпитер, перемещаясь по знаку Рака, где и натальный Юпитер России, ее амбиции пока еще остаются масштабными. Но это последняя кульминация и уже летом 2026 года планеты благоприятствуют Украине.

26 апреля Уран (бог Неба) покинул тяжелую, земную стихию Тельца (статус падения) и вошел в знак Близнецы до 2033 года, которым управляет Меркурий. Воздух дает планете свободу. Уран — высшая октава Меркурия.

Уран в Близнецах меняет характер военных конфликтов. В период первой ингрессии (7 июля — 8 ноября 2025) развитие беспилотных технологий и летающих систем наблюдения и разведки перестроило логику войны.

Байрактары, «Джавелины» и другие символы первых лет войны уже ушли в прошлое. Они сыграли свою роль, но время меняется. Новые разработки определяют современную тактику и формируют совершенно иной характер боевых действий.

Реклама

Украина переходит к новому этапу развития оборонной промышленности и уже лидирует в инновациях по применению беспилотников на фронте, а Россия сталкивается с «паникой» из-за технологического отставания в этой сфере, особенно в использовании «бесшумных» дронов. И настаивает на переговорах по завершению войны, которые, действительно, нужны. Но пока требования России слишком высоки, однако очень скоро они уменьшатся.

В 2030 году Уран соединится с Солнцем гороскопа России, что приведет к ее глубокому обновлению, поскольку Уран приносит новые подходы к управлению, взаимодействию и распределению власти. В астрологической традиции такое соединение символизирует резкий поворот, освобождение от устаревших структур и переход к более современному и гибкому устройству. Для всего мирового сообщества — это позитивные изменения.

С августа 2026 до марта 2028 года — возврат кармических Лунных Узлов в гороскопе России. Эти 1,5 года года всегда подводят итоги и часто приносят потрясения. Период сложный для России — поменяется власть и само устройство системы управления государством. В прошлый раз это было 18 лет назад (январь 2008 — август 2009).

Обычные люди проживают такой период с 36,5 до 38 лет и выходом из этого является новая жизнь, как бы сильно человек не был привязан к тому привычному и родному, что было с ним предыдущие 18 лет.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров