Гороскоп Украины до Дня Независимости: что ждет нашу страну в будущем

Уже 33 года, как Украина и ее народ стали независимыми и строят свое будущее без России. Но россияне с их "имперским мышлением", увлеченные советским прошлым, отказываются принять этот факт. Тяжело украинцам даются права и свободы, свой европейский выбор, но цели поставлены и уже сделано очень много на пути к их реализации.

24 августа 1991 года в 18:00 по киевскому времени Украина возродилась как независимое государство. Новый индивидуальный год или соляр (истинный день рождения) начинается с момента возврата Солнца в те же координаты, что и при рождении. В 2024 году это произойдет 23 августа в 17:42 – с этого времени суверенной и независимой Украине исполняется 33 года, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В солярном гороскопе Украины 2024 прослеживаются новые и напряженные тенденции. Асцендент соляра – это активность и проявление страны на международной арене. Его положение в XII доме натальной карты указывает на сильную зависимость от внешнего мира, испытания, ограничения и жертвенность Украины. Наша страна углубляется в собственные проблемы, переставая участвовать в обсуждениях и голосованиях на собраниях стран по глобальным вопросам. Все меньше помощи, все меньше внимания мира к Украине и нашим потребностям, все тяжелее жизнь обычных украинцев. Хотим мы того или нет, но мы зависимы от Европы, США, Великобритании.

Также XII дом показывает скрытых врагов, связан с завершением определенного цикла, поскольку это последний астрологический дом гороскопа. Поэтому есть вероятность, что после сложнейших последних месяцев 2024 года, в январе-феврале 2025, последует начало. Стартуют новые масштабные процессы в Украине, будут внедряться новые информационные и политические технологии. Но не стоит надеяться на то, что будет легче, чем в предыдущие годы российской агрессии. Однако украинцы должны быть готовы к новой фазе войны и неожиданному повороту в ее разрешении.

Скрытая борьба, закулисные игры, отвлечение внимания, манипуляции общественным сознанием, противоречивая информация – темы XII дома. Наша страна и народ, проживающий на территории Украины, будут соприкасаться с подобным во всех жизненных областях. Границы еще не будут открыты в 2025 году, но уже определяется новый вектор развития страны. Понятным для всех он станет ближе к лету 2025 года. А пока что мы живем в неком информационном вакууме. Причем, это обусловлено не только необходимостью высшего руководства Украины сохранять в тайне планы, чтобы они не стали известны врагу. Это связано и с тем, что и наши союзники берут паузу, пытаясь разобраться в происходящем.

Пока мы сами о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится. Но в период с третьей декады августа 2024 по август 2025 года наступает кульминация в войне и дальше происходит постепенное ее затухание. Только в середине 2026 года можно ожидать улучшения ситуации по вопросу открытия границ в Украине, повышения уровня комфорта и благосостояния украинцев.

Ретро Сатурн – управитель Асцендента соляра 2024, находится в Рыбах во II солярном доме. Это положение создает определенный фон в сфере финансов на весь солярный год. Говорит о сложностях в финансах, вынужденной экономии, потери имущества, потери городов (если рассматривать в рамках государств). Тяжелое, дорогостоящее решение вопроса территориальной целостности Украины, продажа земель из-за долгов. Видимо, зарубежные кредиторы будут требовать возврата Вложенных ресурсов, в связи с чем повысятся налоги, понизится социальную помощь людям. Заботы и беспокойство из-за уровня материального положения, задержки с поступлением денег, коснутся всех. Многие украинцы столкнутся с задержками зарплаты, понижением уровня доходов.

МС (середина неба) соляра 2024 в знаке Скорпиона в IХ доме натальной карты. Управитель – ретро Плутон в Водолее в первом градусе. Цели и главные задачи Украины меняются, появляется новая стратегия по разрешению военного конфликта, а также относительно собственной самоидентификации. Окончательно она оформится в конце ноября – в декабре 2024 года.

Солнце соляра 2024 находится на куспиде VIII дома (кризисы, вопросы жизни и смерти, опасности, глубокие преобразования внутри страны), но со стороны VII (партнеры, конкуренты, открытые враги). Трансформируется сознание украинцев, а также и само государство – Украина. В лучшем случае – возврат нескольких потерянных территорий. Продвижение вглубь России и формирование украинского правительства, например, в Курской области и последующий обмен захваченными территориями. Или же осознание и принятие того, что не все можно вернуть военным путем. Все варианты требуют компромиссов, дипломатического подхода. Солнце представляет собой Президента страны, а положение в VIII доме говорит о том, что определенные изменения произойдут и с этой политической фигурой.

Видимо, следующим этапом в борьбе Украины с российским агрессором главным решающим фактором станет политический аспект. И на это будут влиять партнеры, в первую очередь. Их военная помощь, посредничество между Россией и Украиной, а также выдвижение во главу угла своих интересов в этой войне. Любая помощь союзников рано или поздно заканчивается, никто не хочет терпеть убытки и это необходимо учитывать.

Луна – это народ Украины, Солнце – президент, а вместе все это представляет собой государство. Луна в Овне в III доме в гармоничных аспектах с натальными и солярными планетами во Льве, в гармоничном аспекте с натальной Луной в Водолее, показывает решительность и сплоченность

украинского народа в борьбе против российского агрессора. В наступающем солярном годуукраинцы сильны, оказывают влияние на принятие решений. Возможны и парламентские выборы и переизбрание президента, либо же назначение другого лица на его пост по разным причинам. Трансформации произойдут, страна станет другой за счет глубинных осознаний и преобразований, и это новый виток в развитии Украины. А все молодое и развивающееся более полезно, чем старое и бесперспективное.

В прогрессивной карте Украины Луна сильна – в статусе экзальтации в знаке Тельца. А это показатель того, что украинцы настроены очень решительно, их не сломить, они чувствуют свою силу и значимость. Еще два года прогрессивная Луна будет в знаке Тельца – это хороший показатель.

Что бы ни происходило, голода не будет, ядерной войны – не будет. Украина как была, так и будет, а "Киев за три дня" останется только в мечтах Путина.

В карте дирекций во второй половине 2024 года для Украины начался новый 30-ти летний цикл Венеры, управительницы знака Тельца, с которым ассоциируется наша страна. Переход Венеры в знак Весы в VIII доме, которым также управляет эта планета, говорит о конструктивной трансформации взаимоотношений как с другими странами, так и внутри между людьми. До лета 2024 года Венера в дирекциях перемещалась по знаку Девы, где имеет статус падения, что и отразилось на внешнем плане в виде конфликтов, потерь того, что принадлежит Украине исторически. Но эта тяжелая дирекция завершена и только сейчас начинается новый виток в жизни многих украинцев.

Постепенно, в ближайшие 30 лет, Украина восстановится, а народ почувствует себя комфортно и безопасно. Благоприятная дирекция, показывающая объединение, принятие в союз, содружество. Украина на пути в Евросоюз и в НАТО, благоприятные условия для этого только начались формироваться. Как бы сложно все не казалось сейчас, главное не падать духом – с конца января 2025 года ситуация в Украине станет немного позитивнее, появится определенность, что позволит с воодушевлением пройти еще один год становления новой Украины. А летом 2026 года многие пока что не разрешимые процессы разрешатся в лучшую сторону для все украинцев.

Читайте также: