Гречаники: рецепт традиционного блюда украинской кухни

Гречаники - это национальное блюдо украинской кухни. Аппетитные и ароматные котлеты придутся по душе всем домочадцам, особенно детям, которые не часто любят гречневую кашу.
Основным ингредиентом этого блюда является гречка. Для приготовления блюда необходимо сварить кашу. Добавить в фарш, пожарить и залить томатно-сметанным соусом.
Ингредиенты
- фарш куриный – 500 г
- крупа гречневая – 1 стакан (200 мл)
- яйца – 2 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- сметана – 3 ст. л.
- вода – 1 стакан
- мука – для панировки
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Гречку отварите в подсоленной воде в соотношении 1:2 (крупа, вода). В кипящую воду добавьте 0,5 ч. л. соли, всыпьте крупу. Варите при закрытой крышке 15 минут. Остудите.
В фарш добавьте измельченную одну луковицу, гречку, яйца, перец, соль. Массу хорошо вымешайте.
Сформируйте из фарша котлетки, обваляйте в муке (излишки муки стряхните). На раскаленной сковороде с добавлением растительного масла обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кусочками. Обжарьте в масле до мягкости.
Для соуса: разведите в одном стакане воды томатную пасту и сметану, посолите.
Готовые гречаники переложите в глубокую сковороду. Сверху посыпьте жареным луком, морковью и залейте соусом. Накройте крышкой и тушите гречаники на медленном огне 20-25 минут.
Советы
- Фарш используйте любой.
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