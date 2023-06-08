Гречаники: рецепт традиционного блюда украинской кухни

Гречаники - это национальное блюдо украинской кухни. Аппетитные и ароматные котлеты придутся по душе всем домочадцам, особенно детям, которые не часто любят гречневую кашу.

Основным ингредиентом этого блюда является гречка. Для приготовления блюда необходимо сварить кашу. Добавить в фарш, пожарить и залить томатно-сметанным соусом.

Ингредиенты

фарш куриный – 500 г

крупа гречневая – 1 стакан (200 мл)

яйца – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

сметана – 3 ст. л.

вода – 1 стакан

мука – для панировки

перец черный молотый

соль

растительное масло – для жарки

Приготовление

Гречку отварите в подсоленной воде в соотношении 1:2 (крупа, вода). В кипящую воду добавьте 0,5 ч. л. соли, всыпьте крупу. Варите при закрытой крышке 15 минут. Остудите.

В фарш добавьте измельченную одну луковицу, гречку, яйца, перец, соль. Массу хорошо вымешайте.

Сформируйте из фарша котлетки, обваляйте в муке (излишки муки стряхните). На раскаленной сковороде с добавлением растительного масла обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кусочками. Обжарьте в масле до мягкости.

Для соуса: разведите в одном стакане воды томатную пасту и сметану, посолите.

Готовые гречаники переложите в глубокую сковороду. Сверху посыпьте жареным луком, морковью и залейте соусом. Накройте крышкой и тушите гречаники на медленном огне 20-25 минут.

Советы

Фарш используйте любой.

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