"Грустно и жестко": таролог встревожила неожиданным прогнозом на май

По ее словам, в мае будет "самое темное время перед рассветом".

Таролог и победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова составила гороскоп для Украины на май 2023 года и выяснила, что в этом месяце нас ждет переломный момент. Пасынкова предупредила, что последний месяц весны принесет печальные новости.

Об этом она сказала в YouTube-канале "Прогноз".

"В первые недели мая грустно. Будем ждать печальные новости. Но это такое, знаете, самое темное время, как говорится, перед рассветом", — отметила тарологиня.

Крым

Пасинкова считает, что особенно "жарко будет в мае на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому она призывает убегать с полуострова.

"Там жестко, просто очень жестко... Военные действия. Люди добрые, кто там еще хорошие остались, уезжайте оттуда. Там будет жарко в мае. Очень жарко... Крым будет разделен на две части: военная часть и невоенная часть. Военная часть будет укомплектовываться техникой и людьми", – заявила тарологиня.

Донецкое направление

По ее словам, на Донецком направлении будут "жестокие бои", особенно на трех направлениях.

"У наших защитников есть "достойный план". Пусть погода поспособствует и все будет хорошо. И вообще, меньше нужно рассказывать о нашем наступлении. Не нужно п***еть. Нужно помолчать, подождать, а потом порадоваться. Вот такой план", – подчеркнула тарологиня.

"Неожиданный мир"

"Будет неожиданное предложение мира. Непонятно почему, но мне выпадает "неожиданный мир". Одним днем. Господи, пусть так и будет. Долгих переговоров не будет", – говорит Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее экстрасенс Гордеев предусмотрел, как будет происходить контрнаступление ВСУ и когда ждать ракетных ударов.

Читайте также: