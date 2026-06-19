Хирон в Тельце с 20 июня 2026 до 5 мая 2034 года: что нас ждет в это время

Хирон в Тельце с 20 июня 2026 до 5 мая 2034 года / © Associated Press

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Впереди восемь лет исцеления через тело, ценности и право на существование. В течение этого времени которого одна и та же рана — телесная, материальная, экзистенциальная — будет вскрываться, осознаваться и постепенно превращаться в мудрость, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Хирон движется медленно. Полный оборот вокруг Солнца занимает около 50 лет. В каждом знаке он проводит от 4 до 8 лет — в зависимости от эллиптичности орбиты.

Мифология Хирона

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Хирон появился на свет в результате союза, которого не должно было быть. Кронос — титан времени, отец олимпийских богов — воспылал страстью к нимфе Филире. Чтобы скрыть измену от своей супруги Реи, он принял облик коня. Так был зачат Хирон — полуконь, получеловек. Когда Филира увидела рождённое существо, она пришла в ужас и попросила богов превратить её во что угодно, лишь бы не оставаться матерью этого создания. Боги исполнили просьбу — она стала липой.

Хирон родился отвергнутым матерью. Нежеланным. Существом, само появление которого было результатом обмана. Это первая рана Хирона — рана отвержения при рождении. Рана, которая не была его виной. И которая, тем не менее, определила всю его судьбу.

Несмотря на это — а может быть, именно благодаря этому — Хирон стал величайшим наставником своего времени. Он был не похож на других кентавров. Те были дики, агрессивны, управляемы инстинктами. Хирон был мудр, образован, сострадателен. Его учителями были Аполлон и Артемида — боги света, искусства и охоты. От них он унаследовал знания медицины, музыки, пророчества, боевых искусств и философии.

У него учились величайшие герои Греции: Ахилл, Ясон, Асклепий, Геракл, Тесей. Хирон был тем, кто превращал необработанную силу в мудрость. Тем, кто из раненых делал исцелителей.

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Парадокс Хирона: он мог исцелять других — но не мог исцелить себя.

Однажды Геракл — один из его любимых учеников — случайно задел Хирона отравленной стрелой. Стрела была пропитана ядом лернейской гидры, от которого не было противоядия.

Хирон был бессмертен. Он не мог умереть от раны. Но он и не мог исцелиться. Бессмертие превратилось в проклятие: вечная, неутихающая боль без возможности ни умереть, ни исцелиться.

Это вторая и главная рана Хирона — рана, которую невозможно вылечить знанием. Можно знать всё о медицине — и не иметь лекарства для себя. Можно помогать другим — и страдать самому.

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Выход пришёл неожиданно. Прометей — титан, подаривший людям огонь и прикованный за это к скале — страдал тоже. Каждый день орёл выклёвывал его печень, каждую ночь она отрастала заново.

Закон богов гласил: Прометей будет освобождён, когда бессмертный добровольно отдаст своё бессмертие и согласится умереть вместо него. Хирон согласился. Он отказался от бессмертия из сострадания и мудрости. Он умер. И был помещён на небо как созвездие Кентавра — или, по другой версии, как созвездие Стрельца.

В астрологии Хирон — это небесное тело между Сатурном и Ураном. Не планета в классическом смысле — астероид, или, точнее, кентавр (малое тело с нестабильной орбитой). ованияго природа отражает архетип существования между мирами — между структурой Сатурна и свободой Урана, между конечным и бесконечным, между болью и мудростью, между раненым и целителем.

В натальной карте Хирон показывает:

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где находится глубинная рана, часто полученная в детстве или принесённая из прошлых жизней

где человек чувствует себя «не таким», неполноценным, отвергнутым

где он при этом обладает исключительным даром — именно потому, что знает эту боль изнутри

как эта рана может стать путём к исцелению других

В классической астрологии Телец управляется Венерой. Но в ряде астрологических традиций Хирону присваивается роль второго управителя Тельца — и для этого есть весомые основания.

Телец — знак тела, земли, материи, ощущений. Знак, который учит нас принимать физическую реальность как данность. Находить ценность в том, что есть здесь и сейчас.

Хирон — это мудрец, живущий в теле. Кентавр — существо, которое соединяет в себе животное (инстинкт, природу, тело) и человеческое (разум, культуру, душу). Он не может отделить одно от другого. Его рана — телесная. Его мудрость — через тело. Когда Хирон находится в Тельце — он как будто возвращается домой.

Телец и Хирон вместе создают особый архетип: мудрец, который знает цену простым вещам — потому что когда-то был их лишён.

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В период Хирона в Тельце мировое сообщество столкнётся (и уже сталкивается) с обострением вопросов:

доступа к базовым ресурсам (вода, еда, жильё)

экономического неравенства как системной травмы

отношения человечества к земле — как к ресурсу для эксплуатации или как к живому существу

Это коллективная рана вокруг вопроса: имеет ли каждый человек право на базовую безопасность и достаток? И если нет — почему?

Экологические темы перестают быть абстрактными и становятся личными. Изменение климата, исчезновение видов, деградация почв, кризис продовольствия — всё это выходит на уровень коллективной боли, которую уже невозможно игнорировать.

Хирон предлагает честный взгляд на рану — и поиск исцеления через переосмысление того, как человечество относится к земле. Это эпоха, когда «заживление земли» становится буквальной задачей.

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Хирон — раненый целитель. В Тельце его темы — телесные. Неудивительно, что период Хирона в Тельце совпадает с глобальными вызовами в сфере здравоохранения.

Телец управляет деньгами и финансовыми системами. Хирон здесь задаёт болезненный вопрос: на чём на самом деле основана стоимость? В ближайшие 8 лет традиционные финансовые модели будут проходить через серьёзные испытания. Криптовалюты, цифровые активы, вопросы о роли золота и материальных ценностей, инфляция как коллективная тревога — всё это особенно актуально.

Люди обнаруживают: то, что казалось прочным и надёжным, оказывается иллюзией. И нужно найти новое понимание ценности и безопасности — более реальное, менее зависимое от внешних систем.

Поколение, которое родится в период транзита Хирона по Тельцу принесёт с собой особую мудрость в отношении к телу, к природе, к простым вещам. Они будут знать цену базовой безопасности — именно потому, что эта безопасность не была для них чем-то само собой разумеющимся.

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Контакт с природой — буквальный, регулярный контакт с землёй, растениями, животными — один из мощнейших инструментов хиронического исцеления в Тельце.

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