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Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно начинать работу над проектами
День, когда – несмотря на воскресенье – можно постепенно начинать работу над проектами, которые были запланированы ранее.
Главное – особенно не напрягаться, поскольку чрезмерно активные действия приведут к противоположному результат, чем тот, которого мы ожидаем. Также очень важно отказаться от мыслей о прошлом: если постоянно к нему возвращаться, не хватит ни сил, ни времени на настоящее и, уж тем более, будущее.
Овен
Каким бы привлекательным ни был новый проект, к осуществлению которого вы давно подбираетесь, приниматься за него все-таки не стоит – лучше довести до ума те, которые уже начаты и находятся в работе.
Телец
Не стоит постоянно находиться в плену воспоминаний – даже самых приятных: они тянут вас назад, так что лучше рисовать в воображении прекрасные картины будущего – визуализация сделает мечты реальностью.
Близнецы
Конфликты сегодня будут возникать буквально на ровном месте, поэтому встречи с дорогими вам людьми – друзьями и любимыми – даже если они планировались заранее, лучше перенести на более благоприятное время.
Рак
Представителям знака, которые недовольны заработной платой, которую они получают, , звезды настоятельно рекомендуют побеседовать на эту тему с непосредственным руководством: скорее всего, оно пойдет вам навстречу.
Лев
Плохое настроение, которое будет преследовать вас с самого утра, негативным образом скажется на производительности труда, поэтому его необходимо повышать всеми возможными способами.
Дева
Знаки, которые будет посылать подсознание, дадут ответ на важный жизненный вопрос: они дадут понять, своей ли жизнью вы живете, или плывете по течению в чуждых вам обстоятельствах.
Весы
Сегодня не стоит убеждать других в правильности своей точки зрения, даже если она действительно является единственно верной: с вами все равно никто не согласится, а время и моральные силы будут потрачены зря.
Скорпион
Нежелательно постоянно держать в голове неприятные воспоминания, которые портят вам настроение: только отказавшись от них, вы сможете наконец-то вздохнуть с облегчением и продолжить жить дальше.
Стрелец
Не стоит возлагать особые надежды на встречу с человеком, с которым вас когда-то – в прошлом – связывали романтические отношения: ничего, кром приятного «вечера воспоминаний» она вам не принесет.
Козерог
В работе – даже если она касается домашних хлопот – вам преуспеть не удастся, поэтому желательно уделить время своему хобби: благодаря ему вы можете успокоиться и настроиться на важный для вас оптимистический лад.
Водолей
Велика вероятность ситуации, в которой необходимо будет принять молниеносное решение: поскольку вы не успеете оценить все доводы «за» и «против», следуйте указаниям, которые даст вам внутренний голос.
Рыбы
К важному жизненному решению, которое может полностью изменить вашу судьбу\, необходимо отнестись без спешки: такие шаги необходимо делать спокойно и взвешено, чтобы впоследствии не пожалеть о них.
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