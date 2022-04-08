Астрологический прогноз на 8 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день возвращения к проблемам, которые не были решены в свое время – сегодня они встанут перед человеком, как принято говорить в таких случаях, в полный рост. Поскольку необходимость в их решении никуда не делась, важно не тянуть с этим дальше. Время также способствует самосовершенствованию и переходу в новое состояние, когда количество приложенных усилий трансформируется в качество.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для чересчур активных действий.

Счастливое число дня: 8

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: наиболее уязвимой в этот день становится нервная система. Поэтому крайне важно держать себя в руках, не допуская всплеска эмоций и тем более переживаний – как по поводу, так и без. Также не рекомендуется брать на себя повышенные физические нагрузки – они могут стать причиной травм и плохого самочувствия.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут об упущенных в свое время возможностях. Конечно, вернуть их уже не представится возможным, но вывод на будущее сделать необходимо.

Афоризм дня: "На свете нет ничего невозможного, вопрос только в том, хватит ли у тебя храбрости" (Джоан Роулинг).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: желательно проводить очистительные процедуры с использованием силы огня – лучше всего церковной свечи.

Табу дня: необходимо как можно больше двигаться – сидячий образ жизни чреват серьезными последствиями для здоровья.

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