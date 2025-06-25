Их стоит посадить: 12 самых красивых летних растений, которые украсят любой сад

Розы / © ТСН

Реклама

Идеальный летний сад — это обильный гобелен цвета, движения и текстуры — место, где многолетние и однолетние растения цветут в буйной последовательности, создавая ландшафт, который развивается неделю за неделей. Лучшие клумбы и бордюры никогда не стоят на месте — когда один цветок падает, другой поднимается, чтобы занять его место, для прекрасного вида, полного жизни.

Но создание такого сада требует больше, чем добрых намерений — для него нужны растения, и выбор их — непростая задача. Неправильный выбор растений может оставить вас с нелестными результатами.

Конечно, у каждого садовода есть свои любимые растения, но, если вы еще не определились, попробуйте воспользоваться советами экспертов Gardening Know How .

Реклама

От ярких цветов, являющихся магнитом для опылителей, до основных растений для черенкования, эти одобренные экспертами растения проверены, испытаны и рекомендованы не просто так. Независимо от того, садите ли вы новую грядку, меняете контейнеры или просто ищете что-то новое для выращивания этим летом, эти рекомендации должны помочь каждому садоводу.

Подсолнечники

Подсолнечники / © Credits

Они большие и яркие, высокие и жизнерадостные. Они возвращаются к солнцу и возвышаются над другими растениями в саду.

Подсолнечник ободряет людей. Невозможно не улыбнуться, глядя на поле подсолнечников, все повернутые к солнцу, или даже один срезанный цветок в весе. Они являются источником пищи, и так было давно. Они питают ценных опылителей и даже могут использоваться как прочные колья для выращивания овощей, таких как фасоль или горох.

Существует широкое разнообразие цветов подсолнечников, включая оранжевый, красный, фиолетовый и даже белый.

Реклама

Целозия

Целозия / © Credits

Целозия является одним из лучших нежных однолетних цветов, выращиваемых в садах для срезки. Хотя эти декоративные растения потрясающие в букетах, они также достаточно привлекательны для опылителей. Яркие, эффектные цветы могут сильно отличаться по размеру, форме и текстуре в зависимости от сорта.

Целозию легко выращивать из семян, но карликовые клумбовые виды также можно найти весной в садовых центрах.

Гортензия метельчатая

Гортензия метельчатая / © Credits

Гортензии — одни из самых красивых растений и настоящие герои ландшафта. Эта разновидность хорошо процветает на жарком солнце. Их листья осенью приобретают насыщенный пурпурный цвет, что придает им почти целый год.

Георгина

Георгина / © Associated Press

Существует так много великолепных сортов этих крупных, пышных красавиц, цветущих до осени. Махровые, персиково-кремовые цветы — это наслаждение, и, кажется, они подходят ко всему.

Реклама

Настурция

Настурция / © Credits

Настурции легко выращивать: после посева им нужно только достаточно воды, чтобы почва была влажной.

Листья у них волшебные с нежно зазубренными краями. Некоторые из сортов также пестрые традиционный оранжевый сорт, но также лососевый, розово-розовый, кремовый и желтый.

Цветы настурции излучают хорошее настроение. Все они прекрасно растут в контейнерах, а некоторые из них я также рекомендуют высаживать в огород как растения-компаньоны, отпугивая определенных вредителей овощей, одновременно улучшая цвет сада.

Розы

Розы / © ТСН

Классическая роза всегда будет самой красивой из растений. Это, конечно, благодаря ее цветам — само растение не такое уж особое. Но, когда цветет куст розы, и вид, и запах восхитительны.

Реклама

Пионы

Пионы / © Associated Press

Эти классические цветы, культивируемые более 2000 лет, к началу июня наполняются крупными, ароматными махровыми соцветиями. Они идеально подходят для срезки.

Хотя естественное время их цветения короткое (7-10 дней), секрет флориста позволяет наслаждаться ими дольше: охлаждение нераскрытых бутонов. Выберите бутоны, которые немного подвергаются нажатию, срежьте их и храните в герметичном полиэтиленовом пакете в холодильнике до двух месяцев. Когда они будут готовы, удалите листья, сделайте новый срез и поместите их в теплую воду с подкормкой для цветов. Для более быстрого вскрытия добавьте бананы в пакет комнатной температуры.

Пчелиный бальзам

Пчелиный бальзам / © Credits

Пчелиный бальзам, также известный как монарда, можно найти в оттенках от красного до синего, но лавандовые сорта добавляют саду действительно хорошего штриха.

Это потрясающее многолетнее растение можно легко вырастить из семян, хотя может не цвести в первый сезон. Ее уникальные соцветия трубчатых цветов очень привлекательны для медоносных пчел и шмелей.

Реклама

Гербера

Гербера / © Credits

Эти яркие цветы, похожие на ромашки, бывают разных цветов, которые обязательно поднимут настроение даже самому мрачному садовому участку. Хотя их можно выращивать в почве, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать гниения кроны — результата слишком глубокой посадки. Обычно их сажают в горшки на улице, где они хорошо растут и заносят зимовать в помещении.

Есть несколько вариаций розового цвета, доступных в герберах, от самого легкого розового оттенка до ярко-розового, как латунная латунь, но они также бывают в прекрасных оттенках оранжевого, красного, желтого и белого.

Цинния

Цинния / © Associated Press

Циннии часто считаются одними из лучших однолетних цветов для привлечения опылителей в сад, а также являются звездами срезки. Садоводы, которые добавляют циннии в свое пространство для выращивания, будут продолжать пожинать плоды в течение всего летнего сезона. Их легкость роста также делает их идеальным выбором для начинающих садоводов. Хотя циннии могут иметь разный цвет и размер, большие посадки особенно привлекательны для пчел и бабочек.

Наиболее предпочтительные циннии для срезки — это те, которые называются «садовыми георгинами». Этот термин делает большой акцент на общей форме и количестве лепестков.

Реклама

Альстремерия

Альстремерия / © Credits

Также известная как перуанская лилия, альстремерия является одним из любимых летних цветов. Цветы выглядят экзотично и держатся в саду месяцами с конца весны до осени. Они также являются одними из самых стойких срезанных цветов, стоящих в весе две недели.

При сборе урожая или удалении отцветших альстремерий важно вырывать их, а не срезать. Это даст растению сигнал к появлению новых цветов.

Мальва

Мальва / © Associated Press

Единственным настоящим недостатком мальв является то, что нужно ждать до середины лета, чтобы увидеть их гигантские цветы. Кроме того, они цветут примерно до начала сентября.

Мальвы бывают разных красивых цветов, идеально подходят для добавления шарма коттеджному саду.

Реклама