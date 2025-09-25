Испытания и перемены: четыре знака, которым нужно быть осторожными в октябре 2025 года

Четыре знака, которым нужно быть осторожными в октябре 2025 / © Credits

Солнце, Марс и Меркурий, перемещаясь по Скорпиону, формируют напряженные аспекты к Солнцу представителей знака Тельца, Льва и Водолея. Это может проявляться как внутренние и внешние конфликты, сложности в отношениях, ментальное напряжение и даже физическое истощение, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Скорпион

Скорпионы — знак глубины, силы, трансформации и эмоциональной интенсивности. Они умеют проходить через кризисы, сталкиваться с теневыми аспектами жизни и выходить из них обновленными. Но октябрь 2025 года ставит перед ними особенно трудные задачи, потому что Лилит перемещаясь по этому знаку, обретает невероятную силу от транзитных планет, активизируя внутренних демонов, а также агрессивный фон вокруг них. Это время, когда старые раны всплывают, особенно те, что были вытеснены или проигнорированы.

Лилит — это фиктивная точка, отражающая наши бессознательные импульсы, вытесненные эмоции и внутренние конфликты. Когда эта негативная точка образует аспект соединения с другими планетами в Скорпионе, в знаке, который сам по себе связан с тайнами, смертью, возрождением, сексуальностью и властью, ее влияние становится особенно мощным и болезненным.

В октябре у многих Скорпионов может присутствовать ощущение, что все рушится, что потерян контроль над ситуацией. Внутреннее напряжение нарастает, но выхода не видно. Но под влиянием Меркурия в гармоничном аспекте с ретро Сатурном, к концу месяца это может привести к ментальной перегрузке, хотя перед этим придется пройти все этапы — от тревожности, бессонницы, к раскрытию тайн, интриг и скрытых мотивов окружающих людей.

Скорпионы могут столкнуться с предательством или разочарованием в близких. C 23 октября Солнце входит в ваш знак, и начинается период обновления. Но до этого — глубокая внутренняя работа, отказ от привязанностей, а также всего болезненного, токсичного.

Октябрь для Скорпионов — месяц очищения. Однако это тяжелый процесс. Прежде Скорпионы должны пройти через тьму, чтобы выйти к свету. Это время, когда одиночество можно использовать как ресурс для трансформации.

Причина проблем в октябре, следующая:

Ревность и подозрительность — даже если нет объективных причин, заставляет видеть угрозу там, где ее нет.

Всплытие старых травм — особенно тех, что связаны с предательством, сексуальностью, властью.

Манипуляции, как со стороны самого Скорпиона, так и в его окружении. Это время, когда важно быть особенно честным и прозрачным в межличностных отношениях.

Как прожить этот период?

Усиленная Лилит в октябре — это зеркало! Ее задача — показать, где вы не честны, где идете на поводу своих негативных качеств характера. Скорпионы могут использовать октябрь как время глубокой внутренней работы. И в этом поможет психотерапия, медитации, духовные практики — все, что позволяет заглянуть внутрь, понять и принять свои теневые стороны. Также работа с телом особенно важна в октябре, так как психика перегружена. Йога, массаж, дыхательные практики способствуют снятию напряжения.

Если же вы Скорпион, занятый творческой деятельностью, то вы можете трансформировать боль октября в искусство, слова, музыку. И такая работа открывает дороги к обретению новой версии себя. Да, будет больно. Но именно через эту боль рождается сила, которую Скорпионы умеют обретать как никто другой.

Телец

Для Тельцов октябрь начинается с акцентов по сфере здоровья, работы, рутины. Представители этих знаков сталкиваются с вызовами, требующими гибкости, чего им по природе не хватает. Это месяц, когда привычные схемы не работают, и нужно искать новые подходы, даже если это болезненно.

Стеллиум транзитных планет в оппозиционном знаке (Скорпион), подталкивает к пересмотру образа жизни. И это проявляется в том, что Тельцы постоянно в состоянии усталости, перегрузки, конфликтов на работе. Октябрь для Тельцов — это время, когда тело говорит громче, чем разум. Игнорирование сигналов организма может привести к обострениям и даже необратимым последствиям.

Напряженные диалоги, особенно с близкими людьми, мелкие недоразумения и собственная медлительность, могут перерасти в серьезные конфликты. Радость уходит, уступая место обязанностям.

Во второй половине октября вы обретаете шанс на вдохновение, творчество, романтику. Это связано с тем, что с 14 октября ваш управитель — Венера, входит в знак своей силы — в Весы. С этого дня в сфере взаимоотношений легче всего достичь взаимопонимания.

Тельцам важно не замыкаться в себе. Октябрь — время, когда нужно учиться делегировать, просить помощи и быть честными в отношениях. Период болезненный, требующий сделать выбор, порой не один. Но есть шанс выйти на правильный путь, если решения будут приняты правильно — это те, которые вырывают из зоны комфорта с корнем.

Лев

Для представителей знака Льва октябрь — это месяц борьбы с иллюзиями и ментального напряжения. Один из самых сложных месяцев 2025 года. Энергии периода вызывают внутренний конфликт между желанием быть признанным и необходимостью идти на компромиссы. Это может проявляться в виде кризисов самооценки, проблем в личных и деловых отношениях.

Лилит и Марс в напряжении к вашему Солнцу, является источником раздражения, вспышек гнева, особенно в семейной сфере и домашних делах, например таких, как смена места жительства.

Львы могут чувствовать, что их не слышат, или что их слова искажаются. Это особенно опасно в профессиональной сфере, где возможны недоразумения, ошибки, конфликты с коллегами.

Октябрь требует от Львов отказаться от иллюзий, особенно тех, которые касаются образа себя. Это время, когда нужно менять социальные маски, признавать слабости и начинать строить новую стратегию. В третьей декаде месяца появится шанс увидеть истину и начать путь к освобождению.

Водолей

Водолеи в октябре сталкиваются с давлением со стороны социума. Присутствует ощущение, что вас оценивают, критикуют, осуждают. В итоге все это может проявляться как кризис веры, разочарование в идеалах, конфликты с авторитетами.

Трудности в обучении, недостаток информации, путаница в документах — лишь малая доля проблем в октябре. Возможны конфликты с преподавателями, начальством, или даже с государственными структурами. Поэтому лучше отложить на более благоприятный период (ноябрь — декабрь) официальное оформление важных бумаг, консультации с юристами, финансистами, кризис-менеджерами.

Марс, Меркурий, Солнце и Лилит, перемещаясь по Скорпиону, образуют напряженный аспект к вашему Солнцу, что провоцирует споры, особенно в социальных сетях, публичных выступлениях, переговорах. Поэтому Водолеи могут чувствовать, что их идеи не принимаются, что мир идет против них.

Октябрь — это время, когда нужно быть особенно осторожными в словах и поступках. Водолеи склонны к резкости, но в этом месяце она может обернуться против них. Лучшее, что можно сделать — уйти в исследование, вглубь себя, и пересмотреть свои убеждения.