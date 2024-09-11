Как продлить лето: 7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках

Эти многолетние травы идеальны для выращивания в горшках. Они подходят для небольших пространств и обеспечивают круглогодичный аромат и зелень в вашем зимнем саду.

Свежим травам просто нет замены. Сушеные травы удобны в использовании, но им не хватает свежести и настоящего вкуса. Выращивание трав в контейнерах позволит сохранить эти ароматы и продлить садовый сезон на весь год. Большинство многолетних трав также вечнозеленые и могут использоваться в течение всего холодного сезона.

GardeningKnowHow назвал лучшее горшечные травы, которые могут перезимовать в помещении.

Розмарин

Розмарин придает прекрасный вкус картофелю, супам и рагу. У него цветочный аромат и мягкие зеленые игольчатые вечнозеленые листья. Листья можно использовать в приготовлении пищи как целиком, так и нарезанными.

При выращивании розмарина в контейнерах сажайте его в почвенную смесь без торфа, которая будет свободно дренироваться. Вы можете использовать любой тип контейнера, если в нем есть достаточные дренажные отверстия. Растениям нужна влага в теплое время года, но не позволяйте контейнеру стоять в воде. Терракотовый горшок поможет испарить излишки влаги, чтобы предотвратить намокание корней.

Растения можно обрезать и придать им форму топиария, если хотите.

Мята

7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках. Мята

Мята очень хорошо растет в саду или в контейнерах. На самом деле, вы можете предпочесть контейнеры, так как мята может очень легко заселить все пространства.

Это растение выносливо, оно будет расти практически на любой почве, даже на песке, но ее необходимо поддерживать во влажном состоянии. Когда верхний слой почвы покажется сухим, обильно полейте.

Мята предпочитает полное солнце, а не полутень. Растение нужно будет пересаживать каждые пару лет. При желании его можно обрезать, чтобы оно оставалось небольшим.

Листья можно замораживать, использовать в свежем виде или сушить. Мята не только придает свежесть еде и напиткам, но и является прекрасным средством от насекомых.

Тимьян

7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках. Тимьян / Фото: Credits

Тимьян — изящная средиземноморская трава, которая обычно вечнозеленая. Растения не вырастают очень большими, и у них неглубокая корневая система, что делает их идеально подходящими для выращивания в контейнерах.

Это растение любит хорошо дренированную, почти песчаную почву. Немного песка или гальки, добавленных в почвенную смесь, будет вполне достаточно.

Тимьян может выдерживать периоды засухи, но наилучший рост будет при регулярном поливе. Поливайте обильно, но нечасто, и убедитесь, что в контейнере достаточно дренажных отверстий.

Растениям не нужны удобрения, но им понравится компостный чай или другой мягкий питательный раствор ранней весной.

Листья тимьяна немного привередливы, но вы можете положить весь стебель в супы и рагу и выловить его после того, как листья сварятся.

Шалфей

7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках. Шалфей / Фото: Credits

Шалфей — многолетнее травянистое растение, он частично опадает при заморозках, но быстро отращивает новые листья по мере повышения температуры. Существует множество видов шалфея, разных размеров и с разными оттенками цветов.

При выращивании шалфея в горшках выберите контейнер, который позволит растению немного подрасти. Он должен иметь много дренажных отверстий, так как шалфей ненавидит мокрые ноги. Растение можно выращивать в покупной почве для горшечных растений или в садовой земле. Если почва очень тяжелая, добавьте немного перлита, песка или вермикулита.

Растения шалфея следует поливать, когда почва сухая на ощупь. Поливайте обильно и нечасто. Зимой растению требуется примерно вдвое меньше воды.

Удобряйте растение разбавленным удобрением для комнатных растений один раз весной.

Орегано

7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках. Орегано / Фото: www.credits

Эта восхитительно ароматная трава произрастает в теплом климате.

Трава не переносит влажную почву в корневой зоне и должна иметь много дренажных отверстий в контейнере и хорошо дренируемую почву. Она не привередлива к типу почвы, но тяжелые почвы следует улучшить с помощью некоторого количества песчаного материала.

Существует много видов орегано, из которых можно выбирать, каждый из которых имеет немного другой профиль вкуса. Взрослое растение вырастет довольно высоким и может нуждаться в клетке или подпорке.

Майоран

7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках. Майоран / Фото: Credits

Майоран — полузимостойкое многолетнее растение, которое будет однолетним в холодных местах. Однако при выращивании в контейнере его можно заносить в помещение на зиму, чтобы сохранить рост.

Майоран придает еде тонкий вкус, но невероятный аромат. Это засухоустойчивое растение, которому потребуется регулярный полив по мере укоренения, но после укоренения его можно оставлять высыхать в течение более длительного времени.

Используйте хорошую почву для горшков с майораном и прищипывайте растение ранней весной, чтобы помочь ему сформировать более компактный рост.

Лавр

7 многолетних трав, идеальных для выращивания в горшках. Лавровый лист / Фото: Credits

Лавровые листья растут на небольшом дереве, которое называется лавр благородный. Лавр усиливает вкус и придает блюду более зрелый аромат.

При выращивании лавра в контейнере выберите достаточно большой горшок, чтобы его не пришлось пересаживать всего через несколько месяцев. Используйте хорошо дренируемую почвенную смесь и сажайте лавр на том же уровне, на котором он был в горшке для рассады. Поставьте контейнер туда, где растение получает не менее шести часов солнца в день, и поддерживайте почву умеренно влажной.

Лавр полузимостоек, в прохладном климате его нужно перенести в помещение.

Лавровые листья лучше всего употреблять в свежем виде, но их также можно заморозить или высушить, чтобы сохранить их вкус.

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