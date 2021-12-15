Как разные знаки Зодиака наряжают елку

Это только кажется, что все стоящие в наших домах елки – во всяком случае, на первый взгляд – похожи одна на другую. На самом деле каждый из нас наряжает это традиционное рождественско-новогоднее дерево по-своему.

Какие елки предпочитают разные знаки Зодиака?

Овен

Ведущая эмоция Овнов – страсть, которую они демонстрируют везде и всюду, и новогодняя елка не является для них исключением. Наряжая ее, представители знака предпочитают яркость и экспрессию, поэтому все, что они для этого выбирают, будь то шары, гирлянды или цветы (это обязательно будут рождественские звезды – пуансетии), непременно окажется красного или – на худой конец – бордового цвета. Впрочем, Овны не будут Овнами, если они не добавят в это убранство немного темных тонов – лучше всего черного. В результате их елка очень похожа на застывшую в танце Кармен, невесть каким образом оказавшаяся в углу одной из комнат их квартиры.

Телец

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Для обожающих красивые и дорогие вещи Тельцов крайне важно, чтобы их елка была украшена богато. Они не постоят за ценой, выбирая в магазине самые дорогие игрушки, дождик и гирлянды. Глядя на ценники, они успокаивают себя тем, что делают хорошие вложения в расчете на перспективу – в конце концов, елочные украшения покупают не каждый год, впоследствии можно только докупать те, которые уж очень сильно понравятся. В результате елку представителей знака можно выставлять в витрине дорогого бутика – она будет роскошна, в меру респектабельна и напоминать произведение искусства, чему не помешает даже тот факт, что ей недостает душевного тепла.

Близнецы

Близнецы всегда и во всем хотят быть в тренде, поэтому на их елке вы увидите только украшения, являющиеся актуальными и модными в данном сезоне. Например, в нынешнем году предпочтительным является белый цвет (очевидно, как дань хозяину наступающего года, Белому металлическому Быку), и, вне всякого сомнения, именно украшенную белыми игрушками и серебристой мишурой елку, да еще и усыпанную искусственным снегом, вы и увидите в доме у типичных представителей знака. Если накануне следующего года трендом станет черная и серо-буро-малиновая елка, можно не сомневаться: только такая будет стоять в квартире Близнецов, чего бы им это ни стоило.

Рак

Рак – как самый домашний знак – предпочитает наряжать елку игрушками, которые сопровождают его с детства. У всех знаков дома хранятся старые картонные коробки, в которых хранятся новогодние атрибуты, но многие покупают новые, а "хлам" отодвигают на самые дальнюю полку в кладовой, а то и просто выбрасывают. Но Раки – не таковы, они бережно хранят игрушки, которые покупали еще их мамы и бабушки, поскольку уверены: такие вещи связывают их с предками и создают дома атмосферу тепла, уюта и защищенности. Заставить их перестать вешать старые игрушки на елку может только опасение нечаянно разбить семейные реликвии, но и тогда они будут доставать их из ящика, чтобы полюбоваться.

Лев

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Стиль елки Льва можно окрестить "голливудским шиком". Прежде всего в ее убранстве обязательно будет много блеска – невзрачные и скромные игрушки, которых не видно издалека, представители знака просто не рассматривают – их привлекают только те, что рассеивают свет по комнате, как стробоскоп на дискотеке. Дополнят картину шика и блеска предметы, которые не предназначены для новогодней елки, но в результате довольно хорошо на ней смотрятся: завязанные бантами шарфы с люрексом, заколки со стразами, натуральные и искусственные жемчужные ожерелья и даже кольцо с бриллиантом. Если верить желтой прессе, именно так наряжают елки голливудские звезды.

Дева

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Девы с присущей им практичностью берегут любые елочные игрушки, которые в разное время попали им в руки – как старые, так и новые, недавно купленные. Укладывая на хранение, они заботливо укутывают их в вату или тканевые салфетки и помещают не в банальную картонную коробку, а в упаковку, которая сама по себе похожа на произведение искусства – например, украшенный при помощи декупажа винтажный чемодан. Но больше всего представители знака любят делать елочные украшения своими руками – например, превращают собранные в лесу шишки или желуди в красивую гирлянду или валяют из шерсти елочные шары, которыми очень гордятся.

Весы

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Эстетствующие Весы – если, конечно, у них есть такая возможность – выбирают для своей елки винтажные, а то и антикварные украшения. И неважно, откуда они попали в коробку, в которой представители знака держат свои сокровища – достались в наследство от бабушки, куплены за копейки на блошином рынке или в антикварном магазине за крупную сумму. Главное, что за каждым из этих шариков, сосулек, шишек или колокольчиков стоят десятилетия и чья-то увлекательная жизненная история – если Весы не знают точных фактов, связанных с той или иной вещью, они охотно придумают, с кем или с чем связана та или иная игрушка – в этом деле они большие мастера.

Скорпион

Елка Скорпиона всегда безупречна: одного взгляда на нее бывает достаточно, чтобы понять – ее наряжал перфекционист с безукоризненным вкусом и редким чувством меры. Но в игрушках, которые они выбирают для украшения елки, есть определенная доля мистики: шары глубокого – темно-сапфирового – цвета, украшенные мерцающими стразами, сияющие серебристым светом сосульки, колпаки волшебников и фигурки ведьм на метле, а также много чего другого, наводящего на мысль о тайнах, чарах и колдовстве. Возможно, представителям других знаков такая елка покажется мрачноватой, но для Скорпионов она – в самых раз, поскольку в ее убранстве соблюдена правильная пропорция реальности и волшебного вымысла.

Стрелец

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Елка Стрельца подобна карте, на которой можно найти города и страны, в которых побывали эти любители путешествий. И пусть сейчас не самое подходящее время для передвижений по миру, представители знака с явным удовольствием продемонстрируют вам северного оленя и ангела, привезенных из Нью-Йорка, рыбку Немо, купленную в диснеевском магазине в Париже, и серебряный колокольчик, который им удалось откопать – иногда в прямом смысле слова – на Flea Market в Берлине. А желанием, которое Стрелец загадает в новогоднюю ночь, обязательно будет просьба о том, чтобы границы открылись, и они могли пополнить свою коллекцию игрушек.

Козерог

Козероги, чего уж тут греха таить, не очень любят украшать елки, считая это занятие – развлечением для малолетних, поэтому, став взрослыми сами, сначала наряжают ее по привычке или потому, что "так надо", а впоследствии делают это для детей и внуков. Именно этим объясняется тот факт, что на их елке помимо разномастных игрушек обязательно висят конфеты, а также завернутые в фольгу яблоки, орехи и даже мандарины. Впоследствии, снимая с веток угощение, представители знака получают от процесса не меньшее удовольствие, чем дети, для которых они его вешали: Козероги, несмотря на внешнюю суровость, в душе – нежные ромашки, которые любят радовать других.

Водолей

Елку Водолея вполне можно выставлять на выставке художников-абстракционистов – они любят пренебрегать всеми существующими традициями и украшать ее, как бог на душу положит. Помимо традиционных игрушек на их елке можно найти самые неожиданные предметы – например, вышедшие из строя наручные часы, очки без стекол или старые ключи непонятно от каких дверей. Представители знака уверены, что каждый из этих предметов вполне уместен на рождественско-новогоднем дереве, поэтому у них оно вполне может напоминать елку в мультике "Зима в Простоквашино", наряженную предметами, которые его герои нашли на чердаке.

Рыбы

Рыбы – неисправимые романтики, поэтому их елку украшают соответствующие атрибуты: прежде всего сердечки, колокольчики, снежинки, амурчики и ангелочки всех размеров и мастей. Цвета они предпочтут нежные: зефирно-розовый, небесно-голубой и благородно-бежевый – в общем, "теплые, пастельные" – и, конечно же, белый. Не последнее место на елке представителей знака занимают и записочки, на которых они пишут свои новогодние желания – преимущественно личного свойства, но есть и те, на которых они фиксируют мечты о путешествиях, новой работе или смене места жительства – как говорится, ничто человеческое им не чуждо.

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