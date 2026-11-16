ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
106
Время на прочтение
4 мин

Как встречать 2027 год Красной Огненной козы

Ожидаемо — и, одновременно, неожиданно, как это обычно и бывает — к нам подкрался новый, 2027, год.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Год Красной Огненной козы

Год Красной Огненной козы / © Credits

И, несмотря на то, что по китайскому календарю он начнется 6 февраля, встречать его — по традиции — мы будем уже 31 декабря, в полночь — под бой часов.

Астролог Людмила Булгакова рассказала, как правильно это сделать.

Новый год без обязательных условий

В год Козы практически не существует обязательных условий, которые нужно соблюдать — к его встрече можно готовиться с достаточной степенью вольности, основываясь не на предпочтениях хозяйки года, а на собственные вкусах и желаниях.

Итак…

  • …на стол ставим именно то, что любим. И это логично, поскольку если бы мы прислушивались в этом вопросе к мнению Козы, то среди праздничных блюд не было бы ничего кроме зелени, что в новогоднюю ночь недопустимо. Но и полностью отказываться от блюд из овощей с большим количеством зелени тоже не стоит — вегетарианка-Коза обязательно их оценит. В остальном — по мнению астрологов — надо отдать предпочтение продуктам, которые любим мы сами, главное — не скупиться: по поверьям, чем больше разнообразных блюд будет присутствовать на столе, тем богаче окажется наступающий год. Такую же роль, по мнению жителей страны, из которой к нам пришла традиция праздновать Новый год по китайскому календарю, непременным блюдом является запеченная — желательно, целиком — рыба: она должна принести хозяевам дома счастье, успех и процветания. Мясо в меню может быть любым, за исключением баранины, поскольку Овца является второй ипостасью хозяйки года. Что до сервировки, то она должна быть максимально торжественной: красивая — белая или красная — скатерть, подобранные по контрасту салфетки, лучше всего, золотые или традиционной — красно-бело-зеленоые — расцветки. Также желательно украсить стол свечами, которые сейчас могут стать не только данью романтике, но и насущную необходимостью. Астрологи также советуют украсить праздничный стол букетом, составленных из цветов или растений — не обязательно роскошных, но непременно живых растений — искусственные Козе точно не понравятся.

  • …надеваем то, что нам идет. Серьезных ограничений нет и в одежде: можно — и нужно — выбирать одежду, которая нас украшает: скрадывает недостатки и многократно подчеркивает достоинства. Цвета также стоит выбирать те, которые улучшают цвет лица, а он у каждого свой. Вариантов для выбора множество: так, Козе подойдут все оттенки бежевого, песочного и коричневого — от тона кофе с молоком до шоколадного. Также актуальными являются все нюансы красного, которые соответствует огненной стихии года, а также может обещать в новом году страстный и бурный роман. Не менее важен — и уместен — зеленый в любых его вариациях, поскольку он отвечает за материальное благополучие и финансовый успех.

  • …выбирая подарок, учитываем предпочтения человека, которому он предназначен. Выбирать подарки адресно желательно всегда, но в нынешний Новый год — особенно. Родственники и друзья оценят такой — личностный — подход по достоинству, понимая, даритель не просто, как говорят в таких случаях, отбывал номер, а проявил к ним искреннее — неформальное — внимание.

Но в тех случаях, когда у нас нет твердой уверенности относительно того, что человек хочет получить в качестве праздничного презента, Коза советует приобрести предметы для дома: комплект постельного белья, шерстяные пледы, красивые покрывала и наволочки на диванные подушки, декоративные свечи или милые безделушки, а вот от кастрюль и сковородок — без специального заказа на них — лучше отказаться.

Чистота — превыше всего

Коза — чистоплотное животное, поэтому на состояние нашего жилья обратит особое внимание. Скорее всего, такое предупреждение будет излишним, поскольку мы и так перед Новым годом наводим в доме чистоту, порядок и уют, но предостережение хозяйственной Козы все же не помешает.

Не роскошные апартаменты, а уютное жилье

Новогодний интерьер понравится Козе только в том случае, если в нем удастся создать не роскошные апартаменты, а уютное жилье. Поскольку Коза выступает за крепкие семейные отношения, лучшими украшениями станут фотографии и коллажи, на которых мы изображены рядом со своими близкими, детские рисунки, памятные вещицы, связанные с важными событиями из жизни, переданные по наследству реликвии и даже игрушки, которыми когда-то играли наши дети.

Стоит ли говорить о том, что и команда в доме должна собраться соответствующая — чем больше родных и близких людей будут в праздничную ночь находиться рядом, тем лучше.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie