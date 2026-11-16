Как встречать 2027 год Красной Огненной козы

Год Красной Огненной козы / © Credits

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И, несмотря на то, что по китайскому календарю он начнется 6 февраля, встречать его — по традиции — мы будем уже 31 декабря, в полночь — под бой часов.

Астролог Людмила Булгакова рассказала, как правильно это сделать.

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Новый год без обязательных условий

В год Козы практически не существует обязательных условий, которые нужно соблюдать — к его встрече можно готовиться с достаточной степенью вольности, основываясь не на предпочтениях хозяйки года, а на собственные вкусах и желаниях.

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Итак…

…на стол ставим именно то, что любим. И это логично, поскольку если бы мы прислушивались в этом вопросе к мнению Козы, то среди праздничных блюд не было бы ничего кроме зелени, что в новогоднюю ночь недопустимо. Но и полностью отказываться от блюд из овощей с большим количеством зелени тоже не стоит — вегетарианка-Коза обязательно их оценит. В остальном — по мнению астрологов — надо отдать предпочтение продуктам, которые любим мы сами, главное — не скупиться: по поверьям, чем больше разнообразных блюд будет присутствовать на столе, тем богаче окажется наступающий год. Такую же роль, по мнению жителей страны, из которой к нам пришла традиция праздновать Новый год по китайскому календарю, непременным блюдом является запеченная — желательно, целиком — рыба: она должна принести хозяевам дома счастье, успех и процветания. Мясо в меню может быть любым, за исключением баранины, поскольку Овца является второй ипостасью хозяйки года. Что до сервировки, то она должна быть максимально торжественной: красивая — белая или красная — скатерть, подобранные по контрасту салфетки, лучше всего, золотые или традиционной — красно-бело-зеленоые — расцветки. Также желательно украсить стол свечами, которые сейчас могут стать не только данью романтике, но и насущную необходимостью. Астрологи также советуют украсить праздничный стол букетом, составленных из цветов или растений — не обязательно роскошных, но непременно живых растений — искусственные Козе точно не понравятся.

…надеваем то, что нам идет. Серьезных ограничений нет и в одежде: можно — и нужно — выбирать одежду, которая нас украшает: скрадывает недостатки и многократно подчеркивает достоинства. Цвета также стоит выбирать те, которые улучшают цвет лица, а он у каждого свой. Вариантов для выбора множество: так, Козе подойдут все оттенки бежевого, песочного и коричневого — от тона кофе с молоком до шоколадного. Также актуальными являются все нюансы красного, которые соответствует огненной стихии года, а также может обещать в новом году страстный и бурный роман. Не менее важен — и уместен — зеленый в любых его вариациях, поскольку он отвечает за материальное благополучие и финансовый успех.

…выбирая подарок, учитываем предпочтения человека, которому он предназначен. Выбирать подарки адресно желательно всегда, но в нынешний Новый год — особенно. Родственники и друзья оценят такой — личностный — подход по достоинству, понимая, даритель не просто, как говорят в таких случаях, отбывал номер, а проявил к ним искреннее — неформальное — внимание.

Но в тех случаях, когда у нас нет твердой уверенности относительно того, что человек хочет получить в качестве праздничного презента, Коза советует приобрести предметы для дома: комплект постельного белья, шерстяные пледы, красивые покрывала и наволочки на диванные подушки, декоративные свечи или милые безделушки, а вот от кастрюль и сковородок — без специального заказа на них — лучше отказаться.

Чистота — превыше всего

Коза — чистоплотное животное, поэтому на состояние нашего жилья обратит особое внимание. Скорее всего, такое предупреждение будет излишним, поскольку мы и так перед Новым годом наводим в доме чистоту, порядок и уют, но предостережение хозяйственной Козы все же не помешает.

Не роскошные апартаменты, а уютное жилье

Новогодний интерьер понравится Козе только в том случае, если в нем удастся создать не роскошные апартаменты, а уютное жилье. Поскольку Коза выступает за крепкие семейные отношения, лучшими украшениями станут фотографии и коллажи, на которых мы изображены рядом со своими близкими, детские рисунки, памятные вещицы, связанные с важными событиями из жизни, переданные по наследству реликвии и даже игрушки, которыми когда-то играли наши дети.

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Стоит ли говорить о том, что и команда в доме должна собраться соответствующая — чем больше родных и близких людей будут в праздничную ночь находиться рядом, тем лучше.

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