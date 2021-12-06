Как встречать год Синего Водяного Тигра: что надеть, кого пригласить, что поставить на стол

Как правильно это сделать, чтобы Тигр был к нам благосклонен?

Новый год, когда Белого Металлического Быка сменит на его "посту" следующий знак китайского гороскопа – Синий Водяной Тигр – начнется 1 февраля 2022 года, но по сложившейся в нашей стране традиции встречать его мы будем в ночь с 31 декабря на 1 января.

Тигр-одиночка

Первый и, пожалуй, один из самых главных вопросов состоит в том, стоит ли созвать на празднование большую компанию или лучше предпочесть общество самых близких людей – родных и друзей? Ответ на него напрашивается сам собой: как известно, тигры не живут стаями, поэтому шумное и многолюдное празднество ему вряд ли придется по вкусу – наоборот, чем меньше людей, тем лучше. Но при это для хозяина года очень важно, чтобы они не были ему чужими: малознакомых и неприятных людей в это время рядом быть не должно. Лучше всего, если обстановка будет максимально уютной – прежде всего это касается бьющего в глаза яркого света – его лучше заменить огнем свечей и горящих дров в камине.

Еще один вариант встречи Нового года, если, конечно, позволит эпидемическая обстановка в мире, – поездка в какую-нибудь экзотическую страну, в которой хозяин года почувствует себя как дома – например, Таиланд. Впрочем, более скромный и бюджетный вариант – скажем, Египет, где в это время, несмотря на календарь, будет царить жаркое лето, – тоже подойдет.

Меньше украшений, больше новогоднего настроения

Обычно в таких материалах рассказывают о максимальном количестве разнообразных интерьерных украшений и безделушек, которые должны поднять настроение, сделав его новогодним, и понравиться хозяину – или хозяйке – наступающего года. В нашем случае все должно быть с точностью до наоборот: дело в том, что Тигр всем интерьерным стилям предпочитает минимализм. Конечно, это не значит, что нужно воссоздать его в собственном доме, выбросив добрую половину того, что в нем находится, но и заставлять или завешивать его традиционными новогодними прибамбасами – разнообразными гирляндами, гномиками и снежинками на окнах – тоже не стоит.

Что касается текстиля – наволочек на диванные подушки, накидок на диваны и кресла и штор на окнах, то их лучше выбрать в тонах воды, которая является стихией года: нежных голубых, ярких синих или таинственных темно-синих, загадочно мерцающих в приглушенном свете свечей или елочной гирлянды. Скатерть в таких тонах, оттененная белыми салфетками, расшитыми серебристой нитью, будет смотреться очень эффектно. То же самое можно сказать о портьерах и наволочках на диванные подушки, но те, кому темно-синий цвет покажется слишком мрачным, а голубой – чересчур легкомысленным, могут заменить его на нейтральный серый, который к тому же до сих остается модным в оформлении интерьеров. В сине-голубых или сине-белых тонах можно оформить и новогоднюю елку – она будет смотреться очень по-зимнему, как будто бы ветви посеребрил иней. А вот от оформления интерьера в тигриных – желто-черных тонах – лучше отказаться: возможно, такое решение и польстит хозяину года, но выглядеть оно будет аляповато и, если можно так выразиться, на любителя. Тем, кто действительно хочет сделать приятное Тигру, астрологи советуют украсить интерьер зеленью: небольшой пальмой или растением, которое прикидывается таковой: например, драценой или циперусом. Говорят, что они напомнят хозяину года его родные места и он будет добр к тем, кто живет в этом доме или квартире.

Несмотря на все вышесказанное, совершенно без украшений в Новый год обойтись не удастся – фигурки тигров или магнитики на холодильник с их изображением, конечно же, купит каждый. Лучше всего, если они будут керамическими или деревянными (Дерево – вторая стихия наступающего года по китайскому календарю), подойдут и мягкие игрушки в виде этого животного. Их можно расставить около каждого прибора на праздничном столе, поместить под елку или посадить на диван – среди подушек.

Накрываем стол для Тигра

Меню новогодней ночи не ущемит права тех, кто любит мясо: тигр – животное плотоядное, поэтому на столе может быть любой вид мяса, которое лучше всего запечь, а не жарить, а также сделанные на его основе и столь любимые в нашей стране салаты. Свое место на столе займут стейки, отбивные, мясные и колбасные нарезки, бутерброды с паштетом, холодец, а вот рыбу тигр не ест, но и против выступать не будет. Единственное категорическое табу нынешнего новогоднего стола – корейская и китайская кухня, поскольку за основу часто берется кошачье мясо. Так, например, в состав одного из самых популярных блюд китайской кухни – "Битва Тигра с Драконом" – входит мясо кошки и змеи. Тигр как представитель кошачьих может счесть это личным оскорблением.

Астрологи обращают внимание на то, что в эту новогоднюю ночь – помимо традиционных блюд, которые каждая хозяйка готовит в этот праздник – необходимо воплотить в жизнь какой-нибудь новый рецепт: Тигр по натуре новатор, он обязательно оценит креативный подход к кулинарии. Помимо мясных продуктов в этот Новый год приветствуются экзотические овощи и фрукты, которые употребляют в пищу в тех странах, в которых водятся – или водились до недавнего времени, пока их не истребили – полосатые хищники. К десертам и алкоголю хозяин года равнодушен, тем не менее, как и в случае с рыбой, войдет в положение, особенно в том, что касается традиционного для этого праздника игристого вина. Главное – не злоупотреблять ни первым, ни вторым.

"Дорогая простота"

В чем встречать Новый год? Логично предположить, что нужно надеть на себя платье или джемпер с тигриным или леопардовым принтом, и это будет правильно. Однако важно помнить о том, что такая одежда требует особой осторожности: принтом очень легко испортить – перекосить или визуально увеличить фигуру – особенно если она не является идеальной, поэтому, если вы не уверены в том, что вещь с таким рисунком будет сидеть идеально, лучше предпочесть ей что-нибудь другое. Например, наряды, тона которых будут напоминать о тигриной шкуре, но не в лоб, а отдаленно: например, бежевый, цвет кофе с молоком, светло-коричневый или терракотовый. Стоит также вспомнить о том, что хозяин года – Водяной Тигр, так что голубой, синий, темно-синий и даже элегантный черный цвет вполне подойдут.

Фактура тканей должна быт благородной: шерсть, шелк, хлопок, атлас – все натуральное, без примеси синтетики. Крой – как для женских платьев, так и для мужских костюмов – предпочтителен классический, если Новый год решено встречать в официальной обстановке, а если же можно остаться дома, подойдет и casual. В украшениях, как и в интерьере, желателен минимализм: их должно было мало, но отменного качества, в стиле "дорогая простота" – Тигру это понравится.

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