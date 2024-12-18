Как встречать год Зеленой Деревянной Змеи: одежда, декор, блюда

Наступающий – 2025 – год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. И хоть по китайскому календарю она вступит в свои права только 29 января, встречать хозяйку года мы по традиции будем уже в праздничную ночь. В общем, самое время узнать, как это делать, чтобы не прогневить, а, наоборот, порадовать Змею.

О том, как правильно встречать год Зеленой Деревянной Змеи, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Не зеленым единым

Какой цвет нужно предпочесть, встречая год Зеленой Деревянной Змеи? Казалось бы, ответ лежит на поверхности – зеленый, но, если все вырядятся в платья-костюмы одинакового цвета, может зарябить в глазах. И тут самое время вспомнить, что у зеленого – как, впрочем, и у любого другого цвета – широкий спектр – от светлого ментолового до темного и глубокого малахитового, что предполагает большую вариативность. Особенно если прибавить к вышесказанному возможность украсить свой праздничный наряд блеском, начиная с соответствующей – шелковой или атласной – ткани и заканчивая люрексом, стразами и пайетками, к чему Змея отнесется с восторгом. Если же зеленый цвет в любом его виде вам не идет, стоит вспомнить о том, что Змея в наступающем году является не только Зеленой, но и деревянной, а, значит, образ можно собрать из вещей коричневого (дизайнеры считают его самым модным в нынешнем сезоне), бежевого, палевого и даже желтого цвета.

Полудрагоценные камни и благородные металлы

Бирюза / Фото: www.credits

Дополнят образ украшения из яшмы и нефрита – они являются талисманами хозяйки года, если же по какой-то причине они вам не подходят (например, тем, кто родился под знаком Стрельца, нефрит категорически противопоказан), можно выбрать что-то из большого списка зеленых драгоценных и полудрагоценных камней – например, амазонит, бирюзу, опал, топаз, хризопраз, яшму и даже изумруд, хотя считается, что последний больше подходит году Лошади. Не будет Змея и против строгих украшений – без камней, но из благородных металлов – серебра, платины и золота любого цвета, при этом она даже не будет настаивать на глянцевой поверхности – матовая ей тоже вполне подойдет.

Осторожно с аксессуарами и фурнитурой!

Особое внимание стоит уделить обуви и аксессуарам, которые ни в коем случае не должны быть сделаны из кожи рептилий, что хозяйка года может счесть прямым оскорблением. Кстати, касается это не только женщин, но и мужчин, которые вполне могут надеть туфли или ремень, сделанные если и не из самой змеи, но из ее ближайших родственников.

Дерево, стекло, металл

Во всем, что касается новогоднего интерьера, работают те же правила, что в одежде. Так, наиболее предпочтительными цветами в интерьере является сочетание зеленого – а также бежевого, кремового, шоколадного – с золотым. Впрочем, традиционное для Нового года и Рождества соединение красного, зеленого и белого цвета тоже не возбраняется – их гармония и создаваемое ими новогоднее настроение придется Змее по вкусу. Элементы новогоднего декора – особенно фигурки хозяйки года – желательно выбирать деревянные, поддержав таким образом стихию года, но они могут быть также стеклянными или металлическими – Змее понравится его блеск. Также астрологи считают, что дом должен быть украшен живыми растениями и цветами, лучше всего – экзотическими, но и наши, отечественные, тоже подойдут.

Разнообразие блюд

Как встречать год Зеленой Деревянной Змеи / Фото: Credits

Один из важных вопросов, что поставить на стол, чтобы не обидеть хозяйку наступающего года – Змея может быть мстительной. Впрочем, тут, похоже, совершить ошибку сложно, поскольку она всеядная. В СМИ можно встретить много статей относительно рациона Змеи, в которых говорится, что на стол в новогоднюю ночь лучше всего поставить овощи, фрукты и зелень, но такое предложение – не более чем дань ЗОЖ. На самом деле хозяйка года с удовольствием ест мясо – особенно курятину и крольчатину, а также рыбу и яйца, которые могут стать составляющей праздничных блюд. Главное тут – выбрать нетривиальные, оригинальные и изысканные рецепты, сделав приятное обладающей утонченным вкусом Змее.

Тихое счастье

Как встречать год Зеленой Деревянной Змеи / Фото: Credits

Сама церемония встречи Нового года должна быть тихой и спокойной. Шумные празднества – по всем понятной причине – в нашей стране сейчас вообще не в тренде, но на этот раз наше стремление к тишине и покою полностью совпадет с пожеланиями Змеи. Вообще встречать Новый год нужно без суеты и спешки, в уютной домашней – желательно семейной – обстановке, с приглушенным светом и тихой музыкой: в общем, желательно создать атмосферу, при которой хозяйка года сможет свернуться клубочком и подремать – например, у горящего камина. Компания для праздника – и в этом Змея Америки не откроет – должна быть семейной: окружая себя близкими людьми, мы как будто бы проводим ритуал, цель которого – хотя бы на ближайший год – сохранить их рядом с нами. Особенно это важно, если учесть, что встретить Новый год в собственном доме смогут далеко не все наши соотечественники. Также имеет смысл вспомнить – и перенести в наши дни – особенности это праздника в семьях наших родителей, бабушек и дедушек: Змея придерживается традиций, она обязательно оценит такое трепетное к ним отношение.

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