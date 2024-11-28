Как выращивать и собирать урожай алоэ вера: полное руководство

​​​​​​​Алоэ вера помогают фильтровать воздух, также обладают способностью заживлять ожоги и раны и уменьшать воспаление на коже. Благодаря множеству преимуществ, которыми можно воспользоваться, и довольно простому процессу ухода растения алоэ вера стали популярными среди владельцев растений по всему миру.

Не нужно быть опытным садоводом, чтобы ухаживать за растением алоэ вера, но есть несколько ключевых советов, которые следует иметь в виду, когда дело доходит до выращивания, сбора урожая и пересадки вашего растения.

Good Housekeeping поделился всеобъемлющим руководством по уходу за растением алоэ вера.

Преимущества растения алоэ вера

Алоэ вера является одним из лучших растений для очистки воздуха, поэтому его рекомендуют размещать в спальне. Помимо противовоспалительных свойств, сок алоэ вера может помочь детоксикации организма.

Известный своей способностью облегчать боль от солнечных ожогов, гель, который получается из алоэ вера, также можно использовать для лечения прыщей, порезов, царапин и укусов.

Как выращивать растения алоэ вера

Алоэ покорило многих домашних садоводов своей выносливостью и терпимостью к редкому поливу. Растение требует хорошо дренируемую почву, чтобы при поливе она не удерживала слишком много воды и от этого не загнивали корни. Лучше всего смешать равные части песка и почвы для горшечных растений или купить специальную смесь для суккулентов.

Поставьте алоэ в светлое солнечное место. В противном случае оно впадет в спячку и перестанет расти. Поливайте растение обильно примерно раз в две недели, ожидая, пока почва полностью не высохнет. Поскольку это пустынный вид, поддержание влажной почвы приведет к гниению корней. Вялые или коричневые листья также являются признаком того, что вы переусердствовали с поливом.

Если хотите, вы можете переместить горшечное растение на улицу на лето, но не ставьте его сразу под прямые солнечные лучи. Постепенно переставляйте его в более светлое место каждые несколько дней.

Руководство по уходу за растениями алоэ вера

Поскольку чрезмерный полив является распространенной проблемой при уходе за растениями алоэ, убедитесь, что почва полностью высохла, прежде чем поливать снова. Хотя удобрение не требуется, вы можете удобрять растения один раз в год весной. Выбирая удобрения, выберите те, которые содержат фосфор — питательное вещество, которое может помочь алоэ расти. Также важно убедиться, что ваше алоэ вера получает достаточно солнечного света. Алоэ растет в очень жарких условиях. Чем больше тепла и солнца, тем лучше.

В качестве бонуса ваше алоэ время от времени будет выпускать высокий стебель маленьких колокольчатых цветов. После того, как цветки увянут, вы можете отрезать стебель у основания.

Разновидности алоэ вера

Существует более 500 видов алоэ, которые делятся на три категории: древовидные алоэ, кустарниковые алоэ и бесстебельные алоэ. К счастью, с точки зрения ухода то, что подходит для одного суккулента, подойдет и для других. Чтобы помочь вам выбрать правильное растение алоэ для вашего дома или сада, вот некоторые подробности:

Алоэ вера / Фото: Credits

Алоэ вера: это популярное бесстебельное растение имеет толстые зеленоватые листья, которые веером расходятся от центрального стебля. Хотя листья могут вырастать до 30–40 сантиметров в длину, цветонос может достигать 90 сантиметров в высоту.

Алоэ остистое / Фото: Credits

Алоэ остистое: известные белыми зубцами, прикрепленными к краю листьев, эти бесстебельные суккуленты ядовиты и не приносят пользы для здоровья. Они могут вырасти до 30 см в высоту, что делает их идеальными растениями для контейнеров.

Алоэ полифилла / Фото: Credits

Алоэ полифилла: как только вы увидите это растение, вы точно поймете, почему его называют спиральным алоэ. Их короткие листья расположены рядами, которые закручиваются в одном направлении. Весной и летом они цветут красными или лососево-розовыми цветами.

Как собирать листья алоэ вера

Помимо красивого украшения, листья алоэ содержат прозрачный гель, который является популярным домашним средством. Это вещество может сократить время заживления ожогов первой и второй степени и способствовать заживлению ран. Нанесение геля алоэ на кожу также может помочь уменьшить угри и покраснения, вызванные легким или умеренным псориазом.

Имея это в виду, вы можете отрезать лист алоэ (как можно ближе к стеблю), когда вам это нужно, и натереть сочным концом солнечный ожог или больное место.

Алоэ вера / Фото: Credits

Некоторые люди также любят использовать сок алоэ вера в качестве кондиционера для волос, средства для снятия макияжа или даже геля для бровей. Хотя нет гарантии, что он будет работать так же хорошо, как некоторые из ваших любимых продуктов, вы можете получить больше сока, разрезав шип вдоль и вычерпнув содержимое ложкой. Пока растение остается здоровым, оно будет просто продолжать производить больше листьев.

Как размножить растение алоэ вера

Это может вас удивить, но вы действительно можете вырастить растение алоэ вера из черенков. Однако это ненадежный метод размножения растений, поэтому вероятность того, что растения будут жизнеспособными, невелика. Перед тем как удалить отростки алоэ, убедитесь, что они составляют по крайней мере одну пятую размера растения алоэ. Когда придет время, удалите землю с основания отростка. Используйте чистый острый нож, чтобы отрезать отросток алоэ от растения алоэ. Посадите отросток в новый горшок, наполненный почвенной смесью, и дайте ему постоять одну неделю, прежде чем начать поливать. Что касается ухода, вы можете обращаться со своим отростком так же, как с алоэ.

Вы должны быть терпеливы. Срежьте лист, дайте срезу высохнуть, затем поместите его в хорошо дренируемую почву и ждите.

Как пересаживать растение алоэ вера

Алоэ — суккулент, и у него очень маленькие корни, поэтому вам не придется часто его пересаживать. Делайте это только когда видите, что корни переполняют горшок или ваше растение опрокидывается в нем.

Рекомендуется пересаживать растения алоэ весной, когда они активно растут.

Выберите горшок, который достаточно тяжелый, чтобы выдержать ваш суккулент, и хорошо дренируется.

Полейте растение за 24 часа до начала пересадки. Если алоэ выглядит переувлажненным (увядающие листья), вы можете пропустить этот шаг.

Осторожно выньте растение алоэ из горшка. Если корни застряли, медленно обрежьте их.

Поместите растение в новый горшок с высококачественной почвенной смесью.

Не добавляйте слишком много почвы, так как корням нужно пространство для дыхания. Полейте сразу после пересадки.

Читайте также: