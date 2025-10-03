Какие знаки Зодиака близки к разводу в октябре 2025 года: прогноз от астролога

Какие знаки Зодиака близки к разводу в октябре 2025 года / © Credits

В астрологии расставание можно сравнить с ритуалом перехода: одна дверь закрывается, другая открывается. Кто-то расцветает, как Феникс, восстающий из пепла, а кто-то проходит через тень и учится находить свет внутри себя, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Астрология помогает понять, какие энергии активируются в момент разрыва, и как их прожить с достоинством. Овны, Львы, Скорпионы и Стрельцы чаще процветают, превращая кризис в рост и внутреннюю силу.

Овен — Герой

Архетип: Марс, воин.

Миф: подобно Ахиллу, Овен бросается в битву даже тогда, когда сердце болит. Развод подталкивает его к личному подвигу. Овен страдает, но именно из боли рождается его сила. Как воин, потерявший прежний лагерь, он ищет новые земли и завоевывает их. Овен слышит голос, который подталкивает выйти из зоны комфорта.

После развода Овен расцветает — ведь в одиночестве он чувствует, как внутри просыпается решимость — тот самый импульс, который заставляет двигаться вперед. Овен не терпит стагнации. Он быстро восстанавливается, начинает новые проекты, меняет имидж, и часто выглядит лучше, чем в браке.

Развод для него — вызов, который он принимает с азартом. Сначала потеря отношений воспринимается как поражение, но именно через это Овен становится еще сильнее. Разрыв подталкивает его к действиям: менять работу, заниматься спортом, доказывать самому себе, что он не сломлен. Поначалу много гнева, но потом именно он превращается в топливо для роста. Овны чаще процветают после развода — словно рождаются заново.

Лев — Царь и актер

Архетип: Солнце, источник жизни и гордости.

Миф: развод — это сцена, на которой Лев сначала играет трагедию, а потом — триумф. Подобно Аполлону, он должен доказать, что сияние его не угасло. Львы процветают через творческое самовыражение: они выходят из кризиса с новым блеском. И мир ждет этого света, даже если кто-то другой его не ценил.

После развода представители знака Льва переосмыслят, кто они вне отношений. Верните себе сцену — через творчество, стиль, лидерство. Вы сияете, даже в одиночестве.

Лев может страдать от уязвленного эго, но его гордость не позволит долго страдать. Он быстро возвращается к социальной активности и не заостряет во взаимоотношениях. Внутренний голос Льва всегда подталкивает их рискнуть и выбрать себя. И тогда они начинают сиять, заниматься собой, возвращают себе внимание и любовь окружающих.

Развод часто становится точкой старта для новой, более яркой версии Льва. Он может устроить театральную драму, громко страдать и демонстрировать миру свою боль, но вскоре превращает её в триумфальное возвращение. Львы процветают после развода, потому что стремятся доказать всем (и себе), что они достойны лучшего.

Скорпион — Алхимик и Феникс

Архетип: Плутон, владыка подземного мира.

Миф: Скорпион проходит развод как нисхождение в Аид. Он сталкивается с ревностью, страстью, разрушением. Но его путь — это алхимия, когда из боли рождается новая сила. Подобно мифологическому Фениксу, Скорпион возрождается из пепла и становится сильнее, чем прежде. Для него развод — это портал в новую жизнь, где угасшее превращается в золото.

Скорпион проходит через развод как через огонь и очищение. Для него это не просто конец, а трансформация. Он может пережить сильнейшие страсти, ревность, желание мстить. Но именно в этом кризисе Скорпион обретает новую силу. После развода он способен полностью преобразиться — сменить имидж, сферу деятельности, стиль жизни. Скорпионы — одни из тех, кто раскрывается как личность после расставания или другого кризиса, становясь сильнее, чем прежде.

Скорпион переживает развод как ритуал перерождения. Это инициация, погружение в тьму, где старая личность умирает, чтобы родиться заново. Энергия трансформации — их сила. Психология, эзотерика, ритуалы очищения помогут пройти путь, а также интуитивно почувствовать, что настоящая истина рождается не в избегании страданий, а в их полном проживании. Развод может стать точкой отсчета, когда прежние маски, роли и привязанности сгорают, оставляя только суть.

Стрелец — Странник и философ

Архетип: Юпитер, бог расширения и мудрости.

Миф: развод для Стрельца — это свобода, как для Одиссея, вновь отправляющегося в плавание. Потеря партнерства воспринимается как освобождение от оков. Он процветает через дороги, знания, новые горизонты. Для Стрельца конец брачного союза — это приглашение к новому поиску своей философии жизни.

Стрелец видит в разводе свободу. Для него отношения, которые стали тесными, — как клетка. Разрыв часто воспринимается с облегчением. После развода Стрельцы выходят на широкие дороги, потому что получают возможность снова путешествовать, искать новые горизонты, строить планы без ограничений. Они процветают легко и быстро, ведь для них это шанс двигаться вперёд.

Стрелец воспринимает развод как приключение. Путешествия, обучение, духовные практики — опора Стрельца. Подобно кентавру Хирону, который превращал раны в мудрость. Благодаря философскому отношению к переменам, быстро находит новые смыслы.