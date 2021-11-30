Какие знаки Зодиака разбогатеют в декабре-2021 года

Декабрь нынешнего года принесет не только предвкушение праздника, как это бывает обычно, но и исполнение желаний.

Не последним в списке мечтаний стоит стремление заработать – перед праздниками никакие деньги не бывают лишними и никому не помешают. Правда, получить их – в основном – смогут те, кто не боится работы. О тех, кто разбогатеет в декабре 2021 года, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны получат финансовые средства бумерангом, только для них он окажется не злым, а добрым – в таких случаях справедливость тоже имеет место быть. Поэтому тем, кто хочет в новогодние и рождественские праздники остаться при деньгах, необходимо позаботиться об этом заранее: пожертвовать средства на дом престарелых, купить хотя бы несколько подарков для обитателей детский домов, позаботиться о живущих по соседству пожилых людях или бездомных животных. Тогда не стоит удивляться, неожиданным приятными выплатами в свой адрес.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы будут обязаны своим солидным материальным положением успехами в работе, которые они достигли в последнее время. Не так давно представители знака нащупали новое направление в своей деятельности и до последнего времени не были уверены в том, что они получат в результате деньги и известность. И если о славе прока говорить рановато, то деньги в декабре уже начнут постепенно поступать на их банковские счета, а это будет означать одно: они идут по правильному пути. Для них не составит трудности ответить на вопрос, на что их потратить – конечно, на приятные вещи для самих себя.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы смогут рассчитывать на солидную премию только в том случае, если им удастся завершить все проекты, как новые, так и – особенно! – старые, которые до сих пор висели на них каменным грузом. Ни в коем случае не стоит переносить их в новый год, поскольку в таком случае они окажутся недоделанными до конца – в январе на них просто не хватит ни времени, ни сил. Так что стоит собраться с силами, так сказать, поднатужиться и поставить галочки "выполнено" напротив всех запланированных на это время дел. Кстати, помимо материального благополучия представители знака смогут с легкой душой закрыть этот профессиональный период.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые упорно, а потому плодотворно работали в течение всего года, в последний его месяц смогут не без удовольствия подводить итоги, подсчитывая заработанные ими деньги. Результат окажется настолько впечатляющими, что представители знака получат не только заслуженный повод для довольства собой, но и возможность приобрести все, что им необходимо – от продуктов к праздничному столу и подарков для родных и близких до крупной покупки, о которой они давно мечтали. Главное, не покупать последнюю в предновогодней суете, а на небольшое время отложить приобретение.

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