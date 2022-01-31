Какие знаки Зодиака разбогатеют в феврале 2022 года

Февраль – так уж сложится небесная конфигурация звезд и планет в этом месяце – принесет перемены в жизнь всех знаков Зодиака.

Они коснутся как карьеры, общественной, личной и семейной жизни, так и финансовой сферы. Кто разбогатеет в феврале 2022 года?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны могут рассчитывать на стремительное продвижение по карьерной лестнице, которое в свою очередь приведет к резкому улучшению их материального положения. Главное для представителей знака – подготовиться к финансовой турбулентности, поскольку с непривычки их может и "укачать". Не стоит также торопиться тратить заработанное – имеет смысл включить режим разумной экономии и собрать деньги на крупную покупку, о которой они давно мечтали – например, автомобиль.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам представится благоприятный шанс наилучшим образом проявить себе перед начальством: к поручению, которое оно даст в это время, будь то новый проект, подтягивание старых "хвостов" или командировка, которая на первый взгляд может показаться бесперспективной. Тем не менее, приложив определенные усилия, представители знака смогут добиться куда более впечатляющих результатов, чем могло предполагать руководство, что – с большой долей вероятности – повлечет за собой продвижение по карьерной лестнице и увеличение зарплаты.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – особенно те из них, чья работа так или иначе связана с творчеством – получат шанс сделать серьезный шаг вперед в своей профессиональной деятельности, который – одновременно – значительно улучшит их материальное положение. Кому-то удастся получить грант, необходимый для работы над новым проектом, а кому-то, наоборот, сдать начальству – или продать – свои работы, причем за весьма недурные деньги. В любом случае на безденежье представителям знака жаловаться не придется.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги преуспеют в профессиональной деятельности: все задания, которые будет ставить перед ними начальства, они сделают быстро и, как говорится, на отлично. Однако основные успехи ждут их не на основном рабочем месте, а в подработке – так называемой "халтуре" – или хобби. Как в первом, так и во втором, случае занятие, которое представители знака до сих пор не принимали всерьез, может стать для них основным и, что немаловажно, бюджетообразующим, так что можно и нужно делать на него ставку.

Читайте также: