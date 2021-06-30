Какие знаки Зодиака разбогатеют в июле-2021 года

Большинству из нас в июле будет не до погони за богатством.

Нас будут разрывать на части полярные страсти – желание отдохнуть и набраться сил на весь последующий год и стремление к социальной справедливости, которое может вызвать всплеск общественных движений и протестов против решений властей. Впрочем, это не значит, что не найдется людей, которые, несмотря ни на что, захотят и сумеют заработать. Какие знаки разбогатеют в июле 2021 года?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют сменить место работы – на старом они исчерпали все возможности и, как принято говорить в таких случаях, уперлись в потолок. Новых достижений тут добиться не удастся, поэтому нужно искать новый "объект" для приложения своих сил, демонстрации талантов и способностей. Отыскать новую фирму, в которой охотно примут такого специалиста, как представители знака, окажется несложно – слава будет идти впереди самого человека, поэтому и зарплату ему предложат соответствующую.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам – особенно тем, у кого есть собственный бизнес – необходимо подумать о его расширении. Жаркая летняя пора не станет им помехой, скорее, наоборот: пока конкуренты отдыхают, представители знака могут подсуетиться и набрать необходимые им деловые и профессиональные баллы. К тому времени, когда все выйдут из отпуска, они уже развернутся на полную силу, что называется, "встанут на крыло", и будут чувствовать себя более чем уверенно. К тому же к этому времени они успеют получить то, ради чего, собственно, все и затевалось, – первую прибыль.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют преодолеть свою жадность и инвестировать имеющиеся у них средства в новое дело, о развитии которого они подумывают уже довольно давно. Если все сделать правильно – по науке и не торопясь, уже в конце этого месяца перспективный проект начнет приносить прибыль, о которой представители знака могли только мечтать. Вот только для получения желаемого результата придется упорно потрудиться, но Козероги, как известно, работы не боятся – среди присущих им недостатков лени нет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы неожиданно для себя начнут больше зарабатывать, причем это совершенно не значит, что они будут больше – что называется, до седьмого пота – работать. Скорее всего, им удастся продвинуть новые – и продуктивные – идеи, которые обязательно оценит начальство: фирма получит прибыль, а значит, на дивиденды могут рассчитывать и представители знака. Тем не менее звезды не советуют им сразу же тратить все полученное: имеет смысл потихоньку откладывать деньги, чтобы, накопив энную сумму, приобрести вещь, о которой они давно мечтали.

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