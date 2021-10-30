Какие знаки Зодиака разбогатеют в ноябре-2021 года

Ноябрь – не самое удачное время для бизнеса и финансов.

Напряженные аспекты сразу нескольких планет приведут к тому, что многое будет складываться совсем не так, как нужно, поэтому велика вероятность ошибок. Впрочем, это не значит, что не повезет абсолютно всем. Кто разбогатеет в ноябре 2021 года?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки могут рассчитывать на благоприятный в финансовом отношении месяц: деньги, которые они получат, превзойдут даже самые смелые их ожидания. Более того, они поступят из неожиданного источника и окажутся настоящим спасением для представителей знака, которые разочаровались в традиционных источниках заработка. В результате они смогут не только приобрести все необходимое, но и создать небольшую подушку финансовой безопасности.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы могут заработать много денег, причем нельзя будет сказать, что прибыль, которую они ожидают, является неожиданной – напротив, в последнее время они активно и результативно работают, поэтому заслужили такое вознаграждение. Главное для представителей знака – не расслабляться, считая, что схватили бога за бороду, а работать и дальше – позитивный результат не заставит себя долго ждать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут рассчитывать на хороший заработок только в том случае, если вспомнят о том, что они умеют делать руками: сувениры, вязаные и вышитые изделия – годится все без исключения. Возможно, представителям знака нужно подумать об открытии собственного дела, основой которого станет хобби, которым они давно не занимались, теперь же оно станет основным – бюджетообразующим – занятием.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – правда, только те из них, кто будет делать свою работу качественно и не допускать халтуры – могут рассчитывать на то, что начальство оценит их старания и повысит им зарплату. Поэтому очень важно старательно относиться к своим непосредственным обязанностям, а рабочее время трать только на решение поставленных перед ними задач, не отвлекаясь на пустые разговоры, споры и перекуры.

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