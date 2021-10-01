Какие знаки Зодиака разбогатеют в октябре 2021 года

В октябре многие дела и проекты будут поставлены на паузу.

Всему виной – ретроградное движение Меркурия, в котором он пробудет до 23 октября, после чего можно постепенно начинать профессиональную активность. Впрочем, это не значит, что никто не может рассчитывать на серьезные денежные поступления. Так кто разбогатеет в октябре 2021 года?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны улучшат свое финансовое положение благодаря новой должности, которую они – с большой долей вероятности – получат в это время. Причем высокая зарплата не будет идти вместе с ней, так сказать, пакетом – все будет зависеть от того, как представители знака смогут показать себя на новом месте. Коль скоро им удастся успешно выполнить все задачи, которые поставит перед ними начальством, тем больше денег им удастся получить. Звезды уверены, что с производительностью труда – и, соответственно, с жалованьем – у Овнов проблем не будет.

Лев (23.07 – 21.08)

К Львам деньги придут благодаря близким людям – друзьям или родственникам, коллегам и деловым партнерам. Кто-то из них получит выгодное предложение, которое позволит значительно увеличить сумму на банковском счету, к кому-то вовремя придут на помощь, выдав необходимый – и совершенно беспроцентный – кредит. В любом случае деньги, обернувшись, принесут прибыль, о которой еще месяц назад могли только мечтать. Львам же останется только подумать о том, как и куда их потратить, но, как говорила героиня культового фильма, эта проблема разрешима.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы могут рассчитывать на финансовые поступления из самых разных источников – как от основной работы, так и от выгодных подработок, которые могут предложить им в это время. Они легко наполнят их материальные закрома. Представителям знака будет хватать на все, в чем они нуждаются, более того, они смогут сделать солидные сбережения, которые наполнят их уверенностью в завтрашнем дне – Тельцам приятно будет знать, что в случае чего они не останутся без необходимых им средств.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, возможно, смогут заработать не так много, как им бы того хотелось, зато средства будут поступать к ним вовремя и стабильно, они даже не заметят, что нуждаются в деньгах. Надо отдать должное представителям знака – они умеют зарабатывать, причем делают это своим умом, не обманывая и не подставляя ни коллег, ни начальство, ни деловых партнеров, так что получают совершенно заслуженное вознаграждение. Главное для Скорпионов – не допускать легкомысленного отношения к деньгам: стоит тщательно пересчитывать их и осторожно обращаться с банковскими карточками.

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