Какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2022 года

Взаимодействие – и противостояние – планет на январском небе говорит о том, что все мы будем искать и находить выгоду во всем.

Но самым успешной в этом смысле станет сфера финансов: здесь повезет всем, но особенно тем, кто умеет договариваться и заключать взаимовыгодные сделки. Так кто же разбогатеет в январе-2022?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, у которых на работе царит не очень щедро оплачиваемая стабильность, могут предложить подработку – проще говоря, халтуру, за которую пообещают неплохое вознаграждение. Звезды рекомендуют представителям знака соглашаться: во-первых, они смогут неплохо заработать, а во-вторых, обзаведутся полезными связями, которые впоследствии помогут им занять новую должность или перейти на другую работу – более перспективную и высокооплачиваемую.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы с полным правом смогут сказать, что деньги их любят: в это время они будут течь к ним с самых разных сторон и принимать самые разные формы – от заслуженной зарплаты или гонораров до подарков, в том числе и денежных. Главное, несмотря на щедрость Вселенной, не тратить больше, чем зарабатываешь, а еще лучше – постепенно откладывать хотя бы небольшую сумму, как говорится, "на мечту". Когда звезды перестанут осыпать их деньгами, окажется, что у них на банковском счету находится вполне приличная сумма денег.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – если, конечно, они действительно хотят разбогатеть – необходимо поразить начальство новыми идеями и рационализаторскими предложениями, которые позволят вывести отдел – а то и все предприятие – на новый уровень. Представителям знака не стоит скромничать, презентуя свои замыслы – некоторые из них окажутся по-настоящему уникальными. Возможно, им и самим будет непонятно, откуда на них снисходит вдохновение, но им это и не надо, главное – улавливать идеи из воздуха, в котором они витают, и тщательно фиксировать, стараясь не упустить ни одной.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы со временем – сравнив его с другими – назовут январь самым денежным месяцем в году. С одной стороны, их наконец-то оценит по достоинству непосредственное начальство, которое выбьет им премию или повышение зарплаты. С другой – работа, связанная с зарубежными проектами и партнерами, принесет им эквивалент самой высокой оценки их труда – твердую валюту, что позволит им исполнить свою давнюю мечту – например, приобрести автомобиль или отдельную от родителей квартиру.

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