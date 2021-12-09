Какие знаки Зодиака встретят свою любовь нынешней зимой

Принято считать, что зима – не лучшее время для любви: мороз, снег и слякоть во время оттепели уничтожат на корню любую романтику.

К счастью, из каждого правила есть исключения, которые напрямую касаются нынешней зимы – есть знаки, которые вполне могут рассчитывать на судьбоносное знакомство, которое продолжится в течение всей последующей жизни. Так кто встретит свою любовь нынешней зимой?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – разумеется, тем из них, кто до сих пор одинок – удастся встретить человека, которого, возможно, они со временем захотят назвать своей второй половинкой. Правда, для этого необходимо будет предпринять усилия – само собой личное счастье никому на голову не свалится. Необходимо – если, конечно, позволит эпидемическая ситуация – почаще бывать на людях: ходить в театр, посещать выставки, бывать в гостях у друзей – именно там можно будет встретить самых разных людей, включая того самого, единственного и неповторимого.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые в последнее время не страдают от невнимания противоположного пола, но что-то мешает им ответить на чужие чувства. Скорее всего, они постоянно оглядываются на свой минувший опыт, в котором были не самые приятные истории с изменами и расставаниями, поэтому они боятся кому-нибудь поверить снова. Если представители знака смогут осознать, что былые разочарования не имеют отношения к нынешним отношениям, им удастся обрести любовь всей своей жизни, которая сейчас находится рядом, только никто не обращает на нее внимания.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы на собственно опыте смогут убедиться в том, что новое – это хорошо забытое старое. Всегда принято было считать, что эта пословица имеет отношение к вещам и процессам, а не к людям, но это не так. Встретившись с людьми из своего недавнего прошлого – одноклассниками или однокурсниками, они неожиданно поймут, что один из их старых друзей очень симпатичный и вполне достоин внимания и, как следствие, интереса. К тому же у них существует масса общих интересов, поэтому они с удовольствием будут проводить вместе время, а это уже немало.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов ждет страстный роман, продолжительность которого на этот раз будет зависеть только от них. Звезды призывают их предъявлять к любимому человеку как можно меньше претензий и не устраивать скандалов на почве ревности, тем более что поводов для нее, скорее всего, не будет. Партнер представителей знака должен быть доволен отношениями, только тогда он будет стремиться к тому, чтобы поддерживать их. Если же их постоянно дергать то по одному поводу, то по другому, создавая в доме нетерпимую обстановку, они рано или поздно сбегут, а жаль, потому что этот человек послан самой судьбой.

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