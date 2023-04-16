Каким знакам Зодиака повезет в любви 17-23 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 17 по 23 апреля?

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые очень любят, чтобы ими восхищались и восторгались, могут встретить человека, для которого станут центром Вселенной – в буквальном смысле этого слова. На самом деле далеко не каждый готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы стать вторым номером, выведя кого-то на первый план, поэтому можно считать, что представителям знака очень повезло, тем более что зародившееся чувство, возможно, продлится у них всю жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – во всяком случае те из них, кто пока еще не обрел свою вторую половинку – могут рассчитывать на то, что они отыщут ее там, где совсем не надеялись. Следуя совету кого-то из близких или друзей, а может быть, и на спор они зайдут на сайт знакомств, где и состоится судьбоносная встреча – поначалу в виртуальном, а затем и в реальном пространстве. Главное, отбросить снобизм, который будет нашептывать, что приличные девушки таким образом не знакомятся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи могут получить долгожданное известие от человека, с которым они давно расстались, но при этом не смогли его позабыть. Учитывая то, что в наше время общение между людьми действительно не знает границ, можно предположить: он на какое-то время взял тайм-аут, чтобы все обдумать и сделать вывод о том, как должны в дальнейшем развиваться их отношения. Теперь же он, похоже, готов озвучить своей решение – и звезды уверены, что оно окажется многообещающим.

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