Каким знакам Зодиака повезет в любви с 20 по 26 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. Кому повезет в любви на этой неделе – с 20 по 26 марта?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны наконец-то могут дождаться звонка от любимого человека, на который давно – но до сих пор безнадежно – рассчитывали. Из последующего разговора они узнают, чем было вызвано его долгое молчание, а также и то, по какой причине он решил его прервать. Встреча, в свою очередь, окажется настолько неожиданной и приятной (велика вероятность объяснения в любви), что за личную жизнь представителей знака в ближайшее время можно будет не беспокоиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – с большой долей вероятности – захотят в очередной раз выяснить отношения с любимым человеком. Их действия окажутся похожими на игру с огнем: надеясь на то, что разговор закончится полным и окончательным примирением, они, тем не менее, будут морально готовыми к тому, что их не поймут, а многолетняя и, казалось бы, прочная связь окончится разрывом. К счастью, первый вариант куда более вероятен, поэтому представителям знака не о чем беспокоиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги только на вид суровы и эмоционально закрыты, из-за чего кажутся совершенно бесчувственными. На самом деле они чувствительны и ранимы, вот только мало кто об этом знает – пожалуй, только самые близкие им люди. Сегодня у них появится основания раскрыть свою истинную сущность перед человеком, который приготовил им приятный сюрприз. Представители знака окажутся настолько впечатленными и растроганными, что на время откажутся от своей строгости и сдержанности.

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