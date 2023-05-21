Каким знакам Зодиака повезет в любви с 22 по 28 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 22 по 28 мая?

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – преимущественно тем, кто недавно расстался с любимым человеком – хватит тратить время на «траур» по закончившимся и отжившим свое отношениям. Жизнь продолжается, а, значит, и новая любовь не заставит себя долго ждать. Главное, открыть сердце для чувств: если один раз в этом смысле не повезло, то совершенно не значит, что так будет случаться и впредь – скоро удастся встретить свою вторую половинку, причем, истинную, а не мнимую.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов ждет приятное известие романтического свойства: они наконец-то доподлинно узнают о том, что человек, которому они симпатизируют, испытывают к ним такие же чувства, что создаст у представителей знака приподнятое настроение. Правда, звезды не обещают им, что они могут рассчитывать на долговременные отношения с официальным их оформлением, но за яркий и красивый роман отвечают.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, пожалуй, самый романтический знак зодиакального круга, поэтому отношения такого свойства они всегда выдвигают на первый план, даже если это случается в ущерб профессиональной деятельности и финансовым успехам. Нынешняя неделя не станет исключением из общего правила – представители знака проведут ее под воздействием эйфории, связанной с новым – и перспективным – сентиментальным чувствам, и экзальтаций, связанных с новым увлечением.

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