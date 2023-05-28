Каким знакам Зодиака повезет в любви с 29 мая по 4 июня

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 29 мая по 4 июня?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – правда, преимущественно те, кто пока еще не устроил свою личную жизнь – вполне могут рассчитывать на романтическую встречу с человеком, который способен перевернуть их жизнь с ног на голову. Правда, звезды предостерегают их от знакомств на улице – это может быть опасно, а вот знакомые друзей или родственников могут стать подходящей кандидатурой для перспективных романтических отношений.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, как бы сильно они ни обиделись на близкого им человека, не стоит сжигать за собой все мосты – нужно оставить хотя бы один шанс для того, чтобы сохранить отношения. Если дать партнеру возможность высказаться, результат его слов может оказаться непредсказуемым: вполне возможно, беседа закончится не только примирением, но и перспективным предложением – возможно, даже руки и сердца.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги могут встретить человека, которого впоследствии захотят назвать своей второй половинкой, благодаря случайности, которую иначе как счастливой и не назовешь. Велика вероятность того, что он, например, ошибется номером или отправит письмо на очень похожий, но, тем не менее, неправильный адрес. Главное для представителей знака – не сбросить вызов и не отправить сообщение в мусорную корзину, тогда получится, что судьба дала шанс зря.

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