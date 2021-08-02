Каким знакам Зодиака повезет в любви в августе 2021 года

В августе нынешнего года – так уж встанут звезды – многим будет не до любви.

На первый план в это время выйдут профессиональные и бизнес-интересы, благо, условия для такой деятельности сложатся благоприятные. Но это не значит, что для судьбоносных знакомств, флирта и романов в нашей жизни места не останется. Кому же повезет в любви в августе?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, действуя с присущим им напором и, чего уж тут греха таить, упрямством, приложат все силы для того, чтобы приворожить – как в переносном, так и в прямом смысле слова – человека, который им приглянулся. Впрочем, особо стараться не придется, поскольку объект их симпатии тоже обратит на них внимание и легко пойдет на контакт, так что можно говорить как минимум о пылком и ярком романе, что совершенно не исключает длительных и счастливых отношений.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – особенно те из них, кто давно находится в отношениях со своим партнером, но до сих пор их не оформил – вполне могут рассчитывать на то, что марш Мендельсона наконец-то прозвучит в их честь. Главное, не торопиться и дать близкому человеку время на размышление: если начать его дергать и торопить, то регистрация брака в очередной раз затянется на некоторое время. Женитьба – не тот случай, когда нужно действовать в спешке, тут, как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды настоятельно рекомендуют не навязываться человеку, который им понравился – это лучший способ вызвать неприятие с его стороны. Чтобы вызвать сильные ответные чувства, нужно пойти на хитрость: сделать вид, что объект симпатии совершенно безразличен. В общем, нужно действовать по пушкинскому принципу "чем меньше женщину – или мужчину, это не имеет значения – мы любим, тем легче нравимся мы ей". Такая тактика очень быстро приведет к желаемому результату.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги наконец-то внесут долгожданные перемены в свою личную жизнь. Они решат наконец-то, сделать то, на что долго не решались – жить с любимым человеком одним домом. Их опасения можно понять: представители этого знака всегда боятся, что новый человек нарушит привычный порядок – или беспорядок – в их жилище, и они будут чувствовать себя некомфортно. Но в данном случае им придется согласиться на совместное проживание, поскольку терпение их партнера уже на исходе.

Читайте также: Астролог назвал самых страстных женщин Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку