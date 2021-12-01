Каким знакам Зодиака повезет в любви в декабре 2021 года

Декабрь – во всяком случае, большая его часть – пройдет под знаком Стрельца, а этот знак благоволит к быстрым и ярким романам.

Возможно, не всех ждут резкие перемену в личной жизни, но искрометные – как фейерверк и брызги шампанского, что вполне в духе этого времени – события и приключения обеспечены всем без исключения. О том, кому повезет в любви в декабре 2021 года, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам придется наконец-то определиться и предпочесть того, кому они действительно симпатизируют, отодвинув в сторону всех остальных поклонников их неземной красоты и привлекательности. Надо сказать, что представители знака в последнее время серьезно избалованы вниманием противоположного пола, что мешает им всерьез относиться к тому, одному-единственному, человеку, который – по мнению звезд – предназначен им судьбой. Именно сейчас необходимо выйти из замкнутого круга и сделать важный выбор.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов – разумеется, тех представители знака, которые по разным причинам до сих пор являются одинокими – наконец-то ждет судьбоносное знакомство. Звезды советуют представителям этого знака внимательно относиться к людям, которые появятся в это время в их окружении: даже человек, который на первый взгляд произведет не самое приятное впечатление, впоследствии понравится настолько, что возникший роман очень быстро приведет к официальному оформлению отношений.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют наладить свои отношения с давним другом, который, испытывая к ним романтические чувства, то уходил из их жизни, то возвращался в нее вновь. Скорее всего, между представителями знака и этим их поклонником все время вставали какие-то препятствия – объективного или субъективного свойства, которые теперь отступят на второй план и больше не будут мешать выстраивать счастливые отношения. Необходимо воспользоваться счастливым случаем, чтобы соединиться с любимым и дорогим человеком.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые хотят большой и чистой любви, должны будут довольствоваться незабываемым, но, увы, непродолжительным флиртом, который изначально рассчитан судьбой максимум на месяц. К счастью, это не значит, что из-за его легкомыслия от него необходимо отказываться. Да, скорее всего, он не приведет к серьезным и долговременным отношениям, но настроение и самооценку точно поднимет, а заодно и оставит незабываемые впечатления, которые сохранятся надолго, а возможно, и на всю последующую жизнь.

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